Manu Hattom dará a conocer “10 formas de transportarse por el aire”

Manu Hatton está de regreso con un disco profundo y contundente, fiel a sus dos álbumes anteriores, en el que profundiza sobre ciertas búsquedas ya bosquejadas con anterioridad a partir de un concepto que se nutre de su propia experiencia.

El músico, proveniente del oeste del Gran Buenos Aires, una zona que se caracteriza por ser semillero de grandes nombres en la música de los últimos años, tiene cosas que decir y en 10 formas de transportarse por el aire, gambetea a la comodidad del rock (y de la música en general) para explorar los múltiples escenarios que se abren cuando está en movimiento. Y lo hace desde texturas jugadas en sonoridades.

El nuevo disco, sucesor del exitoso Autopistas, que mostró a lo largo de los últimos años en Rosario y el país con diversos formatos de banda y solista, nació de cero en el trabajo con su banda La Joven Pandilla del Oeste, algo que se imprime en cada una de las diez canciones que integran el álbum.

El viaje, el movimiento (otrora por autopistas, ahora por el aire), siempre está presente en las letras de Hattom, un músico que, como pocos, tiene una sensibilidad para leer esas emergencias que le suceden a un habitante cualquiera (quizá él mismo) de la urbanidad, en pleno apogeo del “sálvese quien pueda”.

“No canto nada que no exista”, afirmó el músico en una entrevista con El Ciudadano. Y es que sus fetiches son el tiempo (pasado), el amor (y desamor), la libertad, el movimiento y los viajes. “Podemos mejorar desde la poesía, pero siempre contamos cosas que son universales. Me parece que eso es lo mejor que hacemos y lo que disfrutamos”, profundizó. Y destacó: “Mientras voy creciendo y va pasando el tiempo, la música se va haciendo mi forma de vida”.

Durante su infancia, Hattom vivió en muchos lugares a la vez. Ese ir y venir constante, y cierto anhelo posterior por obtener algo que podía no estar cerca de su casa, se metió de lleno en sus canciones. En Autopistas, dibujado en la carretera y los esqueletos de fríos edificios que pueblan las grandes metrópolis; en 10 formas de transportarse por el aire, atreviéndose a ofrecer piezas que exploran la vida en un tiempo presente, conciente de su “aquí y ahora”.

Moverse y trasladarse. Las 10 formas de transportarse por el aire, no son sólo por el aire pero sí implican estar en movimiento. El músico acaba de regresar de una intensa gira por Barcelona donde brindó media docena de conciertos con buena repercusión para un artista que todo lo hace desde la independencia y la pulsión de superación. “Tengo una agenda súper cargada de viajes que evidentemente están siendo mi modo de vida hoy”, cuenta a través del teléfono. Es que el músico tiene programados varios conciertos y llegará recién esta noche a Rosario para brindar un único show, y luego seguirá su tour para tocar en la capital provincial (mañana) y volver a Capital Federal el domingo.

—Sos coherente con lo que hacés y decís a través de la música. Provenís de una zona que es semillero de grandes exponentes de la canción ¿Te sentís parte de una generación que trabaja desde un lugar de emergencia e independencia?

—Creo que en los discos eso trasciende un poco. Me parece que en este último hay como una identidad; se terminó de crear esa identidad que me representa personalmente. Yo construyo las canciones desde lo que me pasa; es muy sincero todo. Y musicalmente, desde lo que me gusta. Es bastante popular el asunto. Yo no quiero copiar a nadie; quiero hacer canciones que me gustan a mí y a mis amigos. Después, si le gusta a la gente, mejor todavía. Me parece que hay una nueva generación, la generación que en 2013 tenía 15 años y ahora está haciendo discos. Estamos teniendo muy buena onda con esos jóvenes, tratando de trasladar ese mensaje de hacer lo que les pinte: con influencias, sin copiar y con lo que lleven en el corazón que es lo más importante para hacer música.

—¿A qué te referís con “popular”?

—La palabra popular es un poco amplia. Nosotros no nos enroscamos mucho. Al decir que hacemos canciones populares, me refiero a que son temas que hablan de cosas y gente sencilla, de pibes que están en el barrio, de amor y desamor. Me parece que es lo universal. No canto nada que no exista. Podemos mejorar desde la poesía pero siempre contamos cosas que son universales. Me parece que eso es lo mejor que hacemos y lo que disfrutamos.

Manu Hattom y La Joven Pandilla del Oeste se presentará esta noche, a las 21.30, en el Gran Salón de Plataforma Lavardén, de Sarmiento y Mendoza. Banda invitada Aleph Fitzca Camadour.