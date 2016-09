Mantienen protección a mujer víctima de violencia

La Justicia dio lugar a un recurso y extendió la protección a Jésica Balmaceda, víctima de violencia de género y ex pareja de un hombre condenado a prisión por amenazas, desobediencia, violación de domicilio y daño a la mujer y sus hijos. Balmaceda había denunciado que tras la condena en mayo sufrió episodios de persecución que, sospecha la defensa, pueden tener como involucrados a agentes de la Policía santafesina: le pintaron la casa con mensajes intimidatorios y fue secuestrada a fines de agosto pero pudo escapar cuando activó el botón de pánico. Por 120 días, mantendrá la custodia policial y cada mes se conocerán avances en la investigación, según pidió el juez Juan José Donnola.

“La fiscal (Raquel Almada) no apeló ni estudió el caso, y se niega a estudiar el involucramiento de la Policía en el caso. (Que hayan dado lugar al recurso) es un llamado de atención sobre la gravedad de la situación, que no se está investigando con la seriedad que merece. Los elementos que se presentaron en la audiencia dejan en evidencia que Jésica no es paranoica como dijeron”, explicó a El Ciudadano, el defensor general, Gabriel Ganón.

Medidas

El juez penal Donnola resolvió ayer dar lugar al pedido de la Defensoría General, que consiste en mantener la custodia personal por 120 días más. Cada mes la Justicia deberá recibir informes sobre el avance de la investigación por las denuncias de persecución y secuestros que hizo Balmaceda, aunque Ganón indicó que el sistema de protección le preocupa.

“Ella no quiere cambiar la custodia. Preocupa el informe que se conoció. A pesar de lo que dice la ley de protección de víctimas –que traslada la unidad de protección del Ministerio de Seguridad al de Justicia–, esto no se cumple. Porque el gobernador (Miguel Lifschitz) no lo reglamenta, porque la Policía no quiere”, indicó a este medio Ganón, quien deslizó que la Policía pudo haber interferido con el informe que desacredita lo dicho por Balmaceda.

La denuncia

Ayer se volvió a escuchar la denuncia de Balmaceda presentada ante la Fiscalía y luego ante la Defensoría General. El primero de los episodios dentro de la denuncia ocurrió en abril. Una persona la llamó por teléfono, se presentó como psiquiatra y le sugirió retomar contacto con su ex pareja. El segundo episodio fue una pintada en la puerta de su casa que rezaba: “Te tengo”.

El tercer episodio sucedió meses después de la condena a la ex pareja. La mujer empezó a ver pasar frente a su casa a un auto Chevrolet Corsa gris metálico polarizado. A mitad de agosto, fue abordada por cuatro hombres que la metieron en el vehículo. La ataron pero ella, siempre según se escuchó en la audiencia, pudo apretar el botón de pánico que le había provisto el gobierno de Santa Fe como parte de un sistema de protección de víctimas de violencia de género. El aparato emite una señal de emergencia con georeferencia. Los hombres decidieron soltarla, presuntamente temiendo ser atrapados.

El último episodio ocurrió días más tarde. Balmaceda llevaba a uno de sus hijos al jardín y sintió ser perseguida por un motociclista encapuchado.

De cada episodio, el juez Donnola había pedido a la Policía y el Ministerio Público de la Acusación informes.

Las pruebas

El juez compartió con las partes un expediente con todos los informes pedidos. Un tramo contenía fotos y dominios de autos con características como las que denunció Balmaceda. Pertenecían a la Policía santafesina, principal sospechada según el defensor Ganón por la relación del condenado y ex pareja con la fuerza de seguridad. Pasaron lista a los coches de la División Judicial, Asuntos Juveniles, Homicidios, entre otros. En ese momento, la defensoría aportó datos de dos supuestos involucrados en el secuestro. También de una agente de Policía de la subcomisaría 32ª que debía velar por el respeto de la restricción domiciliaria del condenado y ex pareja de Balmaceda. Todos los caminos conducían, según Ganón, a la ex pareja.

Sobre la pintada amenazante (“te tengo”), los peritajes no se pudieron hacer porque el clima la había borrado. Ganón replicó que no se concretaron porque “fueron a tomar la prueba un mes después de la denuncia”.

Sobre la llamada del supuesto psiquiatra, el juez reveló que el número está en los registros de Telecom como contratado por el Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado. Y no se aportaron más datos al respecto. La Fiscalía pidió saber el día y horario del llamado para investigar.

Respecto del episodio con el motociclista, Donnola leyó el informe oficial del agente de la Unidad Especial de Protección de Testigo y Víctimas Vulnerables que custodiaba a la mujer, que desmintió la versión de la Balmaceda. “La moto no ejercía ninguna actitud sospechosa. El motociclista no tenía capucha y no miraba de forma insistente a la protegida. Podría haber sido cualquier persona del barrio debido al horario escolar”, refirió el texto.

