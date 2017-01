Manchester City y Tottenham: un empate que los aleja

Con sabor a poco. Así terminaron ayer Manchester City y Tottenham por la 22ª fecha de la Premier League de Inglaterra. Es que el 2-2 final le dejó servida la posibilidad de escaparse a nueve puntos al firme líder Chelsea, que juega hoy en cancha de Hull City.

Todas las emociones iban a llegar en la segunda parte, con el arquero Hugo Lloris como actor determinante. El francés no tuvo una buena tarde bajo los tres palos del conjunto de Mauricio Pochettino y una serie de errores suyos derivaron en los goles del City.

A los tres minutos, el francés salió al borde del área a cortar un pelotazo con la cabeza, pero falló en el despeje y la pelota le quedó a Leroy Sané, quien selló el 1-0. Cinco minutos más tarde, tras un centro bajo desde la derecha, el arquero no pudo embolsar el balón y Kevin De Bruyne aprovechó el descuido para marcar la segunda conquista.

Pero no por nada el Tottenham es uno de los mejores equipos de la temporada en Inglaterra. El equipo de Pochettino mostró carácter y llegó al empate con los tantos de Dele Alli y Heung-Min Son.

Con el empate, los londinenses llegaron a los 46 puntos y se mantienen como escoltas, seis unidades por debajo de Chelsea. El City, en cambio, suma 43 y está quinto.

Con 42 figura el United, que ayer igualó 1-1 con Stoke gracias al golazo de tiro libre de Wayner Rooney, quien se convirtió en el máximo goleador en la historia del club. Además, Agustín Calleri gritó su primer tanto en la Premier con la camiseta del West Ham, que venció 3-1 a Middlesbrough.

En España el que sí festejó fue Real Madrid, que con un doblete de Sergio Ramos superó 2-1 a Málaga para alcanzar los 43 puntos, cinco más que Barcelona (hoy visita a Eibar) y a cuatro del Sevilla de Jorge Sampaoli, que juega en cancha de Osasuna. Hoy también será turno del Atlético Madrid frente al Athletic en Bilbao.

En Italia el destacado fue Napoli, que derrotó 2-1 a Milan en San Ciro para acomodarse a un punto del líder Juventus, que recibe a Lazio y aún tiene un partido pendiente.

En Francia celebró el PSG, que contó con el ingreso de Ángel Di María y tuvo a Giovani Lo Celso sentado en el banco. Fue 2-0 sobre Nantes para el actual tetracampeón de la Ligue 1, con los goles del uruguayo Edinson Cavani.