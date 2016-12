Mamita Peyote Sinfónico, para celebrar la música y la solidaridad

Este domingo, a partir de las 20, el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito (parque Urquiza) será escenario de un show inédito y lleno de condimentos: Mamita Peyote Sinfónico combinará el repertorio de esta formación que cada vez pisa más fuerte en la escena nacional con los arreglos y el talento de los chicos que integran la Orquesta Sinfónica El Triángulo. Además, el concierto, ese que llevan a cabo para “celebrar la música”, como definió la vocalista de Mamita, Eugenia Craviotto Carafa, tendrá como objetivo recolectar juguetes y golosinas navideñas para entregar en hospitales y centros de acción familiar. Del costado solidario del evento estará a cargo el Movimiento Rosario Solidaria que, entre otros, conduce Richard Camarasa.

El objetivo es armar 500 bolsones navideños que serán entregados a partir del 20 de diciembre en los hospitales de Niños Zona Norte, Víctor J. Vilela, la Maternidad Martin, las Salas de Pediatría del Hospital Centenario y el Hospital Provincial, además de La Casa de la Niña y en los Centros de Acción Familiar.

“Estamos muy contentos de finalizar el año de esta manera”, dijo la vocalista sin ocultar su alegría. “Es un flash para nosotros estar con los 60 chicos tocando nuestros temas”, agregó, con la simpatía que la caracteriza.

Según contó Craviotto, con los integrantes de la banda hacía ya dos años que estaban pergeñando la idea de un concierto sinfónico. Cuando se lo propusieron a la orquesta escuela del barrio El Triángulo aceptaron con alegría. Ellos, los docentes, fueron los encargados de los arreglos: “Llegamos al primer ensayo y ya estaban tocando. Mientras entrábamos, íbamos escuchando por primera vez los arreglos. ¡Se nos puso la piel de gallina!”.

“Ahora van varios ensayos y formamos un lindo vínculo con los chicos y también con los padres que trabajan un montón. El relato de Eugenia incluye la realidad de las orquestas infantojuveniles en la ciudad, lógicamente basada en la experiencia de la formación que los acompañará el domingo. “Hicimos un video que se va a poder ver durante el show, y cuando le preguntamos a los chicos qué es la orquesta para ellos, la mayoría contestó «la familia». La verdad que nos pone muy felices estar participando de un proyecto de esta envergadura y que signifique algo tan hermoso para ellos”.

Sucede que este tipo de proyectos son formativos pero también implican un espacio de contención y vínculo entre las familias y el barrio. “Es un espacio de contención importantísimo”, opinó Craviotto y confesó: “Esto sirvió también, de alguna manera, para alegrar un poco los ánimos porque ellos formaban parte de las Orquestas del Bicentenario, un programa que lanzó el gobierno anterior a nivel nacional y que el gobierno actual cortó, considerando que la música no es importante. Ahora estos profesores están yendo a dar clases sin cobrar el sueldo. Son 60 chicos que podrían quedarse sin clases y sin ese espacio que para ellos es su familia. De alguna manera, con este evento, quisimos traer un poco de alegría para ellos”.

De discos y repertorio

Los temas elegidos para interpretar el domingo junto a la orquesta son aquellos que forman parte del primer disco de la banda, que fue nominado a los premios Carlos Gardel 2015 como mejor álbum de reggae y música urbana. “Después vamos a hacer algunas canciones del segundo disco (aún no editado) pero solos, sin la orquesta. Y ellos van a tocar dos temas sin nosotros”, adelantó, y deslizó: “Hay preparadas varias sorpresas que no vamos a contar”.

Mamita Peyote se editó en 2015, el próximo está en pleno proceso de producción. En el medio, este año, salió un disco acústico, grabado en vivo, “en el que aparecen los temas del primer disco pero parecen otros porque los trabajamos muchísimo. Agua de Río Producciones nos invitó al ciclo acústico que hacían en Distrito Siete. Trabajamos tanto en los temas que a algunos incluso los cambiamos de género. Por ejemplo «Eterna» que es una cumbia, la hicimos un bolerón”, concluyó la vocalista.

Al Cosquín Rock

En las últimas semanas se conoció la grilla del Festival Cosquín Rock 2017 que se realizará 25, 26 y 27 de febrero en el aeródromo de Santa María de Punilla (Córdoba). En dicha programación figuran varios representantes de la ciudad, entre ellos, Mamita Peyote. “Estamos muy contentos; siempre digo lo mismo, pero cuando se hacen las cosas con tanto esfuerzo, esas cositas chiquititas que se van consiguiendo o la posibilidad de que más gente escuche tu música, te llena el corazón de felicidad”, dijo Eugenia Craviotto Carafa, quien aseguró sentirse orgullosa del “semillero musical” que es Rosario.

Orquesta de niños

La Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil El Triángulo es un valioso proyecto social, a través del arte, “que intenta que los niños no abandonen la escuela, no estén en las esquinas y que sean capaces de ser sujetos participativos, responsables, cooperativos, lo cual hace a la práctica misma de una orquesta y del tocar en conjunto: compartir atriles y partituras, sonar «con el otro» y no «por sobre el otro»”, sostienen desde su página web los directivos fundadores de la orquesta. Y agregan: “Entre los integrantes de la formación no hay mejores ni peores, sino que existen instrumentistas que interpretan distinto”. Del proyecto participan alrededor de 60 niños y la orquesta es rotativa, ya que cuenta con más alumnos que instrumentos. Se trata de violines, violas, violoncellos, contrabajos, flautas, clarinetes y trompetas. Los niños fueron los que decidieron nombrar la orquesta como el instrumento y al mismo tiempo como su barrio: El Triángulo.