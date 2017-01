Malas noticias en la Lepra: Quignon averiado

El diagnóstico de la lesión sufrida el lunes por Facundo Quignon trajo un contratiempo para el cuerpo técnico y también para la preparación del propio futbolista. La resonancia a la que se sometió el mediocampista determinó que deberá permanecer entre 15 y 20 días afuera de los trabajos del plantel, a raíz de un esguince de rodilla izquierda.

En oportunidad del primer día de actividades del plantel leproso en la pretemporada de Mar del Plata, Quignon sufrió un golpe en la tibia izquierda durante un ejercicio con pelota, que le ocasionó un mal movimiento de rodilla y la consecuente lesión articular.

De esta manera, Quignon se perderá buena parte de la pretemporada y recién estará en condiciones de volver a entrenar con normalidad sobre fines del corriente mes. Además, el volante mixto que tan bien rindió en el primer semestre de la temporada, tampoco estará disponible en los primeros amistosos de la preparación. Igualmente, Diego Osella confía en tenerlo para la reanudación del campeonato.

En el aire

El cuerpo técnico rojinegro incorporó equipamiento y tecnología al servicio de la pretemporada.

Un drone para capturar imágenes y monitorear movimientos de los jugadores.

Mansilla: “Osella sabe lo que puedo darle al equipo”

“Estoy contento por haber llegado a un grupo fuerte, con ganas y expectativas. Trataré de aportar lo mío. Y ahora lo importante es ponernos bien en la parte física. Soy un volante que juega por izquierda, que trato de hacerlo con intensidad y que intento llegar al área contraria. Espero ponerme a disposición del técnico”, sintetizó Jacobo Mansilla, el primer refuerzo de Newell’s en llegar.

Tiene un plus Mansilla de haber sido dirigido por Osella en Colón y Olimpo. “Diego me conoce bien. Me llamó porque sabe lo que puedo darle al equipo. No renovar contrato en Olimpo era una de las posibilidades. Y por suerte he podido dar un salto en lo futbolístico. Quiero aprovechar esta oportunidad”, manifestó.

Según Jacobo Mansilla, “si mantenemos los números de la campaña podemos llegar a dar pelea entre los tres mejores del torneo. Tenemos que arrancar con todo desde la primera fecha porque todos los rivales son difíciles”, consideró el zurdo volante.

San Román: “Venir acá fue una decisión acertada”

“Newell’s es un club importante. En lo futbolístico atraviesa por un buen momento y hay grandes jugadores en el plantel. Surgió la posibilidad de venir a jugar acá y no lo dudé”, expresó José San Román, el segundo refuerzo en firmar.

“En lo físico vengo bien desde Holanda. El campeonato se paró el 20 de diciembre, tuvimos diez días de licencia y volvimos a entrenar el 2 de enero”, confió el lateral derecho que proviene del ADO Den Haag.

San Román calificó a Newell’s como “un club grande. Fue una decisión acertada. Si bien estaba cómodo en Holanda, lo deportivo también influyó mucho para venir a Rosario. El paso por Holanda me dejó muy poco. Estuve nada más que seis meses y existe mucha diferencia entre los clubes grandes y los demás equipos. En Newell’s hay un plantel importante. Jugadores de experiencia y jerarquía y jóvenes con trayectoria. Me han recibido bien y ahora espero acoplarme rápido al grupo”, concluyó San Román.