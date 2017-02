Mala noticia para Osella: Formiliano desgarrado

El amistoso ante Colón dejó algunas secuelas no deseadas para el cuerpo técnico leproso. Además de la expulsión de Néstor Moiraghi, este lunes se conoció que Fabricio Formiliano sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha y su presencia en el reinicio ante Defensa y Justicia es complicado.

Formiliano se retiró lesionado en el entretiempo ante Colón y según estudios que le realizaron padece un desgarro que demandará unas tres semanas de recuperación.

En tanto, Moiraghi se fue expulsado y deberá cumplir una fecha en el cotejo de este sábado. Lo que no le permitirá seguir tomando forma después de la tendinitis en la rodilla izquierda que no le permitió hacer la pretemporada en plenitud, ya que el sábado fue su primer partido con los titulares, ya que los anteriores lo hizo para los suplentes para no exigirse tanto.

Osella tiene varias opciones para la defensa. Una posibilidad sería ubicar a José San Román como lateral derecho, pasar a Franco Escobar como zaguero y ubicar a Nehuén Paz como seis. Tampoco hay que descartar que puede jugar Sebastián Domínguez, aunque el DT se inclinaría por probar a San Román y Escobar va a seguir seguro entre los once.

El que sí podrá volver es Ignacio Scocco, ausente por una gastroenterocolitis, pero recuperado para estar este sábado.

Una crisis que parece no tener fin (Por José Odisio)

La situación financiera de Newell’s no es la mejor, eso está a la vista. Los conflictos por falta de pagos son moneda corriente y en estos primeros meses del año hubo paro de jugadores y también de empleados del club, algo que hace un tiempo era impensado.

En ese marco, tanto Diego Osella como Maxi Rodríguez mostraron su preocupación por esta situación. Y ambos dejaron entrever que si no hay una solución definitiva, la crisis económica podría repercutir en lo deportivo.

“No sirve emparchar. Hay que buscar una solución real porque así es difícil para todos. Si lo deportivo no fuera tan bueno, la situación sería peor”, afirmó Maxi, mostrándose preocupado y molesto.

La dirigencia intenta tapar agujeros como puede, pero sin el ingreso fuerte de la televisión, sin una venta que alivie las arcas, y al no haber fútbol oficial, no hay recaudaciones y el cobro de cuotas societarias disminuye.

Por eso se espera con ansiedad el inicio del torneo, en especial porque eso significaría recibir el dinero prometido por la rescinción del contrato con del Gobierno con Fútbol para Todos. Y además la posibilidad de recibir dinero por derechos de TV y normalizar el atraso de cuotas a partir de la presencia de los hinchas cuando Newell’s sea local ante Vélez, partido que podría ser la segunda semana de marzo, o antes, si el inicio del torneo se adelanta al 24 de febrero.

Al plantel se le adeuda tres meses, ya que el último pago (octubre) fue el que recibió en Mar del Plata cuando Eduardo Bermúdez firmó con Sergio Marchi de Agremiados una especie de compromiso de pagos, que en estos días debía cumplir con un mes más, que aún no se abonó.

Mientras tanto, la dirigencia acordó ayer con los empleados del club el pago de enero. Se les acreditó por la tarde la mitad de los haberes y el próximo lunes 20 se comprometió a saldar la otra mitad.

Inmediatamente los empleados levantaron el paro que iniciaron el jueves pasado, lo que entre otras cosas complicó las actividades del club, no permitió que el plantel concentre para el partido con Colón, y obligó a la dirigencia a que Utedyc se tuviera que hacer cargo de la venta de entradas y cobro de cuotas antes del partido con Colón, algo que generó problemas ya que una hora antes del inicio del partido se cerraron las ventanillas y muchos hinchas se quedaron afuera sin su entrada.

Justamente ayer la dirigencia oficializó que ingresaron al Coloso para el partido amistoso 15.200 personas, y que a Newell’s le quedó ‘limpio’ cerca de un millón de pesos, dinero que se destino a regularizar el atraso con los empleados.

Desde la dirigencia afirman que aún hay una alta morosidad de cuotas societarias, en especial de los socios fútbol, algo que recién se regularizará cuando Newell’s juegue su primer partido como local.

En cuanto a la televisación de Espn, si bien no hubo ninguna confirmación oficial, lo que trascendió es que tanto Newell’s como Colón no recibieron un dinero específico, ya que la cadena televisiva le habría cedido la estática para recaudar por ese medio.

En medio de esta crisis, pensar en que Osella pueda sumar un delantero como refuerzo parece utópico. El DT lo sabe, pero no se resigna. O al menos pretende que Eugenio Isnaldo permanezca en el plantel, algo que a esta altura parece complicado y anoche en reunión de comisión directiva podía definirse. La dirigencia pretende que el jugador firme el contrato o colgarlo, salvo que aparezca una oferta para venderlo. Y el técnico quiere contar con él. Una situación donde cualquiera sea la resolución, dejará secuelas.

Por último, Newell’s aún no pudo habilitar a los dos refuerzos que llegaron. Si bien ya levantó la inhibición que tenía con AFA, al acordar el pago de 8 millones de pesos en cuotas, aún falta la autorización judicial.

El Órgano Fiduciario ya recibió hace dos semanas un informe completo sobre la situación de los jugadores que se fueron en este receso y los dos que llegaron. Y ahora debe expedirse sobre la contratación de Jacobo Mansilla y José San Román, para que el juez Fabián Bellizia autorice los contratos y puedan ser presentados en AFA.

El retraso en el inicio del torneo le dio más tiempo al órgano Fiduciario, aunque está claro que esta vez hay un mayor control sobre las transferencias, en especial a partir de lo que sucedió con el contrato de Luis Advíncula, que generó muna denuncia penal hacia el jugador y los ex directivos Jorge Riccobelli y Pablo Morosano.