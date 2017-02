Mal comienzo: Italia se quedó con los dos singles

El equipo argentino de Copa Davis inició la defensa del título con el pie izquierdo. En la primera jornada, los italianos se quedaron con los dos singles, y sacaron una importante ventaja en la serie. Guido Pella y Carlos Berlocq batallaron, pero no pudieron hacer mucho contra la mejor actualidad de Paolo Lorenzo y Andreas Seppi, que dejaron a su país arriba 2 a 0 en la primera ronda de la Copa. Ahora, los capitaneados por Daniel Orsanic deberán conseguir una remontada inédita para seguir con vida en la competencia.

A primer turno, en una agobiante jornada en el Parque Sarmiento porteño, Paolo Lorenzi (43 del ranking mundial) puso en ventaja a Italia al superar al bahiense Guido Pella (84°) por un triple 6-3, en dos horas y 25 minutos de juego, y ante un poco más de dos mil personas en las tribunas, incluido el astro futbolístico Diego Armando Maradona.

Luego, Seppi, 68 del escalafón, tuvo un rendimiento por encima de la media y llevó a Berlocq, en el día de su cumpleaños 34, al error permanente para imponerse con parciales de 6-1, 6-2, 1-6 y 7-6 (6), en un encuentro que se resolvió en poco más de tres horas de juego.

Argentina, que en 2016 ganó por primera vez la Ensaladera de Plata, jamás pudo dar vuelta un 0-2 por Copa Davis. Ahora, en caso de perder esta serie, deberá jugar por la permanencia en el Grupo Mundial, tal como ocurrió en 2014, cuando derrotó a Israel, en Sunrise, Estados Unidos.

La remontada histórica deberá empezar hoy, cuando a partir de las 12, según anunciaron los capitanes el jueves, la dupla conformada por Leonardo Mayer y Diego Schwartzman enfrente a Simone Bolelli y Andreas Seppi. Aunque podría haber cambios en ambos bandos hasta una hora antes del encuentro.

El ganador de la serie que se llevará a cabo durante el fin de semana se medirá en cuartos con el vencedor del enfrentamiento entre Alemania y Bélgica, que empatan 1-1 en la pista del Fraport Arena de la ciudad de Fráncfort.

Desequilibrio en el equilibrio

En el primer punto de la serie, la apuesta del capitán italiano Corrado Barazzutti salió bien, porque Lorenzi, que a los 35 años atraviesa el mejor momento de su carrera y es por ranking (43°) el número 1 del equipo, superó con buenos pasajes de tenis a Pella.

El bahiense, quien reconoció tiempo atrás que la exigencia del año pasado en la Copa Davis erosionó su físico, sufrió sus altibajos en el juego.

Pella alternó dominio con sufrimiento sobre el cambiante peloteo de Lorenzi, que se mostró muy sólido desde el fondo del court y no titubeó al subir a la red.

Pella acumuló 47 errores no forzados en el encuentro, lo que significó una de las principales diferencias en juego, ya que en tiros ganadores finalizaron empatados en 24.

No tuvo mucho que hacer el bahiense en el tramo final del encuentro, Lorenzi estuvo seguro desde su saque y selló un buen triunfo inicial para Italia.

El corazón no alcanzó

Berlocq, en el día de su cumpleaños 34, salió decidido a tratar de mantener con vida a la Argentina luego de la primera jornada de juego en el Parque Sarmiento.

Pero poco pudo hacer en los primeros dos sets, donde Seppi (que venía de llegar a octavos de final en el Abierto de Australia) estuvo muy fino en los ataques para prácticamente borrar de la cancha a su rival.

Después de estar excesivamente errático en los dos primeros sets, en los que perdió 6-1 y 6-2, Charly reapareció en el tercer parcial. Allí, Berlocq sorprendió con el 6-1 que le permitió volver al partido y, a la vez, levantar a un público que en su mayoría había abandonado las tribunas tubulares.

La cuarta manga fue totalmente cambiante en ánimo y en juego, con Berlocq manteniendo su plan armado con el capitán Orsanic, y Seppi tratando de recuperar sus golpes.

Fue el italiano el que logró dos quiebres seguidos en el sexto y octavo game para quedar a un paso del triunfo. Pero el Gladiador sacó su estirpe copera para remontar esa diferencia y llegar al tie break.

Seppi volvió a adelantarse en el desempate, y tuvo tres match points. Pero recién en el cuarto pudo festejar un triunfo tan justificado como sufrido, en especial, por cómo venía llevando el trámite.

Ahora, después de haber escrito la página más importante de su historia en Copa Davis, Argentina buscará otro hito histórico: remontar un 0-2. De eso depende su continuidad en la competencia.

Pella: “Me sentí incómodo”

Guido Pella no dio pie con bola en el primer punto de la serie ante Italia y cayó sin atenuantes ante a Paolo Lorenzi. “Fue una de las primeras veces que me sentí incómodo en Copa Davis. Si me pongo a analizar, tengo que bajar la cantidad de errores para la próxima porque en polvo de ladrillo es lo que te hace ganar partidos”, evaluó el bahiense con bronca, pero aceptando que el europeo hizo un mejor trabajo.

El bahiense, 84 del ranking mundial, analizó: “Cuando Lorenzi vio que yo estaba cometiendo muchos errores, él se puso sólido, tuvo la inteligencia suficiente para que yo sienta que él no la iba a errar y yo tenía que hacer algo más para poder tenerlo”.

“Uno en el circuito a veces jugás muy mal, y lo podés sacar adelante o no. La diferencia es que era Copa Davis, y hay mucha más gente mirando. He jugado con mucha gente argentina afuera, obviamente se siente mucho más jugar en casa, pero esa no fue la razón. En un partido de tenis a veces estás jugando mal y te agarrás de algún punto para volver al partido, pero dejé pasarlos hoy y el partido se fue alejando”, agregó el Pella, quien cedió el primer punto de la serie frente a Italia.

Carlos Berlocq: “Dejé todo”

Una costumbre. Charly Berlocq, el protagonista del equipo argentino en el segundo punto de la serie ante Italia, rescató el constante aliento del público a pesar del resultado adverso del final.

El tenista oriundo de Chascomús aseguró: “Una de las cosas que más te quedan es la entrega que te transmite la gente. Somos la mejor hinchada del mundo”.

Tanto es así que el hincha argentino número 1, Maradona, se pasó un poquito de la raya. “A Diego lo escuché todo el tiempo. En un momento le pedí que se calle. Le pido disculpas. Igual, le agradezco por estar. Es una imagen positiva para el deporte”, opinó Charly.

Sobre el partido, dijo: “Tuve que ser muy fuerte para buscarle la vuelta. No me reprocho nada porque dejé todo. En los dos primeros sets me faltó adaptarme mejor a la velocidad de Seppi, me planteó un partido muy rápido. Hasta que le encontré el rumbo y cambiaron algunas cosas”.

“El cuarto set fue raro, no pude devolver bien su saque y eso le dio mucho aire. En el 2-5 tiré toda la carne al asador, como se dice, y subí muchísimo. Lástima que no pude ganarlo porque me sentía muy bien físicamente y podía ganarlo”, cerró en conferencia de prensa.

Maradona no faltó

Les hizo el aguante. Diego Armando Maradona cumplió con su palabra y se hizo presente en el Parque Sarmiento para alentar al equipo argentino de Copa Davis. Al igual que en noviembre del año pasado en Zagreb, donde siguió de cerca la histórica consagración ante Croacia, el “10” siguió ayer de cerca el primer día de la serie ante Italia.

Maradona se hizo presente junto a su novia Rocío Oliva y su nieto Benjamín, el hijo de Sergio “Kun” Agüero. Por supuesto que el clásico “Dieeego, Dieeego” de la gente no tardó en llegar ni bien el astro fue divisado.