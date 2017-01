Maderas podridas en Tribunales: cayó el cielorraso al querer instalar un aire

El cielorraso de un sector del segundo piso de los Tribunales provinciales se derrumbó pasado el mediodía de ayer. La estructura de 30 metros de largo cayó por completo en la primera ala, donde funcionan los juzgados laborales, ubicados sobre avenida Pellegrini. La primera estimación es que las maderas que sostenían la estructura estaban podridas por el paso del tiempo, como dijo un empleado de los Tribunales. La feria judicial evitó la tragedia –el juzgado había estado de turno el día anterior– y sólo se registraron cinco heridos con lesiones leves.

El accidente ocurrió mientras un grupo de operarios caminaba sobre el techo para instalar equipos de refrigeración en el lugar. La estructura, antigua y de yeso, no resistió el peso y se precipitó. La climatización del pasillo formaba parte de una inversión en obras edilicias por 800 millones de pesos para las sedes de Rosario y la región, que fueron anunciadas por el gobernador Miguel Lifschitz a fines de diciembre pasado, dijeron fuentes del caso. El juzgado laboral de turno se trasladará hoy a otro sector ubicado sobre el ala que da a Balcarce, se informó.

“Había dos o tres operarios de una empresa privada que se habían subido al cielorraso para instalar un aire acondicionado. La estructura compuesta de madera, material desplegable y yeso tiene 50 años. No soportó el peso de los hombres y los equipos, y se derrumbó”, explicó Andrés Barranco, de Higiene y Seguridad, quien acostumbra recorrer los techos de Tribunales para realizar refacciones. Según señaló, él estaba en el sector de mayordomía en la planta baja del edificio cuando, cerca de las 12.30, escuchó una explosión. “Subimos corriendo, llegamos y vimos el cielorraso en el piso. Enseguida empezamos a revolver escombros para asegurarnos que no hubiera nadie abajo. Por suerte, no encontramos nada”, agregó el trabajador.

El accidente ocurrió un día después de que el juzgado laboral que funciona en ese sector estuviera trabajando de turno, debido a la feria judicial. “Dentro de todo, no había gente. Si pasaba ayer (por el miércoles) era una tragedia”, advirtió Barranco.

Por el hecho, resultaron heridos cinco personas, dos operarios y tres abogados que transitaban por el pasillo, los que fueron asistidos por médicos de emergencias por lesiones leves.

Personal de Bomberos se hizo presente en el lugar y cercó el pasillo para evitar el tránsito de personas. “Es un cielorraso viejo, de 30 metros de largo por 6 de ancho y se cayó en su totalidad. Tenía madera podrida y no aguantó el peso. Se cercó el lugar y se espera que la gente de Obras Particulares vaya a reparar la mampostería”, indicó el inspector Ramírez, de Bomberos Zapadores de la Unidad Regional II de Policía.

Por su parte, el histórico dirigente del gremio judicial de Santa Fe Juan Nucci advirtió que exigirá a la Corte Suprema la revisión de todos los cielorrasos del edificio antes del inicio del año judicial. “Si bien este caso tuvo la particularidad de que justo se estuvo trabajando sobre el techo, representa un alerta. Si pasaba un día con público es una tragedia. Por eso vamos a pedir a la Corte que revise el edificio y el 1º de febrero evaluaremos la situación para volver a trabajar”, dijo el sindicalista.

La instalación de acondicionadores de aire en el lateral sur que da hacia Pellegrini forma parte del plan de obras edilicias para el Poder Judicial que el gobernador Miguel Lifschitz anunció el 26 de diciembre pasado. Con una inversión de 800 millones de pesos, el proyecto comprende mejoras y refacciones en sedes judiciales de Santa Fe, Rosario, Reconquista, San Cristóbal, San Lorenzo, Cañada de Gómez y Casilda.

Para Rosario el plan estipula, además del avance en la ejecución y finalización del edificio para el nuevo sistema penal (el ex Heca), la climatización interior del edificio de Tribunales provinciales. Hace unas semanas comenzó la instalación de equipos de aire acondicionado en los diferentes sectores del tradicional inmueble de Balcarce al 1600. Pero cuando llegó el turno del ala lateral sur, la estructura de madera y yeso de más de 50 años no resistió y cayó por completo en lo que pudo haber resultado una tragedia. Afortunadamente la feria jugó una buena pasada para que el edificio estuviera prácticamente vacío y los heridos, cinco en total, no revistieran lesiones de gravedad.

Un chico de 10 años y un hombre de 60 murieron electrocutados

Un chico de 10 años y un adulto de 60 murieron anteayer electrocutados en diferentes accidentes ocurridos en Rosario y Funes.

Fuentes policiales indicaron que uno de los accidentes se registró poco antes de las 14.30 de anteayer en Lima al 2100. Personal de la seccional 13ª tomó conocimiento de lo ocurrido por parte del destacamento policial del Hospital Carrasco. Allí se informó que momentos antes ingresó a ese centro de salud una mujer de 30 años que trasladaba a su hijo de 10. El chico ingresó al hospital sin signos vitales y su madre dijo que había recibido una descarga eléctrica. A pesar de los esfuerzos, falleció. La pesquisa está a cargo de la seccional 13ª.

El segundo accidente se produjo el miércoles último, alrededor de las 13.30, en la localidad de Funes. Según las primeras informaciones, todo sucedió en una casa ubicada en Mitre al 2300. Ricardo S., de 60 años, manipulaba una cortadora de césped cuando al tocar un cable recibió una descarga de electricidad que lo mató prácticamente en el acto.

Las actuaciones por este hecho quedaron a cargo de la fiscal de Homicidios Culposos, Mariana Prunotto, quien dispuso el secuestro del cable de alimentación, el trabajo del gabinete criminalístico y el traslado del cuerpo de la víctima al Instituto Médico Legal.