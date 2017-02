Macri: “Si quieren que gobierne un mago llamen a Copperfield”

Durante una conferencia que brindo este jueves en la Casa Rosada el presidente de la Nación, Mauricio Macri, dijo en una de las declaraciones de mayor relevancia que “el acuerdo del Estado con el Correo Argentino volverá a foja cero”.

Al respecto, el mandatario sostuvo que “se dijeron muchas cosas que no son verdad”, al tiempo que hizo hincapié en que “este año es un año electoral”.

Sobre el escandaloso caso del Correo Argentino, el presidente de la Nación aseguró que “alrededor del tema se dijeron muchas cosas en los últimos días, muchas cosas que no son verdad y con mala intención, pero bueno, estamos en un año electoral”.

“No hay privilegiados y la ley se aplica igual para un amigo, un pariente”, dijo, refiriéndose a la condonación de la deuda millonaria que la Justicia determinó a favor del grupo Socma, del que su padre Franco era uno de los principales accionistas.

Al ser interpelado por un periodista de Noticias Argentinas sobre si está conforme con la gestión que lleva adelante su equipo de funcionarios, Macri reconoció que hubo “errores” pero que no tiene previsto efectuar ningún cambio en su Gabinete y que confía plenamente en el desempeño de su equipo.

“No tengo previsto ningún cambio, estoy orgulloso del equipo que tengo y lo seguiré apoyando. A los que hablan de saber hacer política les recuerdo que estamos acá porque los que sabían hacer política nos llevaron adonde nos llevaron, con muchos argentinos sin trabajo y avance del narcotráfico”, sostuvo.

Además, recordó que durante su campaña para presidente advirtió que no podía hacer magia. “Si quieren que gobierne un mago, llamen a Copperfield”, dijo.

No soy infalible. Nos comprometimos con el hacer y en ese camino nos podemos equivocar. Es un proceso y vamos en la dirección correcta. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) February 16, 2017

Macri defendió el accionar del ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y señaló que el funcionario “actuó conforme a la ley”, pero admitió que eso “no alcanzó”, porque no previeron “un mecanismo de difusión”.

“Pedí que volvamos a foja cero, no hay ningún hecho consolidado, no se condonó, no se pagó. Volvamos a foja cero, a la Cámara, a la Justicia, empecemos de cero”, subrayó el mandatario nacional, sobre la polémica que se generó alrededor del acuerdo del Estado con el Correo Argentino.