Macri rinde examen hoy en Wall Street, sin filtro ante inversores

Mauricio Macri rendirá hoy examen en Wall Street ante banqueros e inversores en un tramo clave, quizás el único que realmente le interesa al Gobierno, de su agenda de esta semana en Nueva York. Macri no estará solo en el debate sobre “Investing in the new Argentina: Opening Up to Global Capital, Transforming the Economy”, tal es el nombre con el cual lo organizó el diario Financial Times junto con la Bolsa de Comercio de Nueva York, donde precisamente serán las deliberaciones. Junto con Macri expondrán en ese recito Marcos Peña, el primer argentino que hablará en ese encuentro, y también Alfonso Prat Gay. El ministro de Economía anoche no había llegado aún; lo hará en un vuelo regular hoy por la mañana.

En el caso de Prat Gay habrá agenda doble ya que además de acompañar a Macri a las Naciones Unidas y de hablar en el debate en el NYSE, también tiene un sillón reservado en otro foro organizado por el diario español el país en New York, donde deberá discutir sobre la situación en general de las economías de Latinoamérica y de Europa y donde además se sentará junto al ministro de economía de España, Luis de Guindos.

El Gobierno no esconde que de toda la agenda que tiene preparada para New York, el encuentro de hoy en el NYSE es al que le dedicó más preparación. Macri estará allí después de haber inaugurado junto al italiano Matteo Renzi, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, Bill Clinton y su hija Chelsea, las sesiones de la Clinton Global Initiative, el megaforo de mandatarios, reyes, princesas, empresarios, actores y benefactores que podría tener en ésta su última edición si Hillary Clinton es electa presidente, por una decisión estratégica de la familia.

Peña no sólo hablará en el NYSE sino que participó de la organización de la presentación argentina. Fue una de las razones, además, por las cuales Prat Gay se quedó un día más en Buenos Aires, ajustando algunos de los números de las exposiciones y preparando también el encuentro que va tener el ministro de Economía con banqueros durante ese debate en el que también Macri va tener que responder preguntas que harán banqueros, CEO de empresas, CFO y directores de fondos de inversión. El foro tiene también un capítulo referido a las empresas en el sector de energía y de hecho, desde la Argentina llegaron especialmente ya a Nueva York, para sumarse hoy a partir de las 14 a esta discusión Miguel Ángel Gutiérrez, presidente de YPF, Teófilo Lacroze de Shell Argentina, Marcelo Mindlin de Pampa Energía y Alejandro Bulgheroni, Chairman de Bridas. A ellos les tocará estar junto a John Rice, vice chairman de General Electric.

Así, hoy en Nueva York se va a reeditar una situación bastante similar a la que se vivió con el “mini Davos”, el foro de inversores en Buenos Aires, pero con la diferencia de que esta vez sucederá dentro del NYSE y sin ningún tipo de red de contención en el diálogo entre el Presidente y los inversores y banqueros estadounidenses. Es decir, vía libre para que los presidentes de empresas y los jefes de los fondos inversión le pregunten también a Peña y a Prat Gay sobre el futuro de la economía argentina y las condiciones de inversión. Para la presentación, Macri va a estar sentado junto a Tomás Farley presidente de la Bolsa de Comercio de Nueva York.

