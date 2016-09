Macri recibe el lunes a Lifschitz por la vuelta de la Gendarmería

Después de una seguidilla de fuertes declaraciones cruzadas entre provincia y Nación en torno a la posible llegada de Gendarmería a las ciudades de Rosario y Santa Fe con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y combatir el narcotráfico, desde la Casa Rosada anunciaron ayer que el presidente Mauricio Macri recibirá el próximo lunes al gobernador Miguel Lifschitz, donde podría sellarse finalmente el acuerdo para concretar la vuelta de las fuerzas federales a los dos aglomerados más poblados del territorio santafesino, atravesados por altos índices de violencia.

La cumbre Lifschitz-Macri en Buenos Aires, lo que puede interpretarse como un gesto para distender la tensión de los últimos días, fue confirmada ayer por el ministro del Interior Rogelio Frigerio. “El gobierno nacional asume el compromiso de luchar contra el narcotráfico, pero es necesario trabajar distinto a lo que se hizo en los últimos diez años”, dijo el funcionario, y le pidió a la provincia “que se deje ayudar”.

Frigerio estimó que el lunes pueda finalmente firmarse el acuerdo entre provincia y Nación para plasmar un plan de seguridad conjunto. En declaraciones a Radio Dos, el ministro del Interior opinó que lo primero que debe hacer el gobierno santafesino es “aceptar que hay un grave problema que el gobierno kirchnerista y el socialista no pudieron resolver hasta ahora”.

Para el funcionario nacional, “una parte del problema es que el narcotráfico se metió en alguna parte de la Policía provincial”. En este sentido, dijo que espera que “sea la provincia la que de alguna manera se ocupe de desenmascarar a los policías corruptos y poner en valor a la buena policía”. Y completó: “Eso tiene que ser responsabilidad de la provincia. Eso forma parte también del compromiso que tenemos que firmar”.

Idas y vueltas

En medio de las negociaciones para diseñar el plan de desembarco de las fuerzas federales a Rosario y Santa Fe, la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, había acusado al gobernador de “no querer asumir el compromiso de depurar” la Policía provincial. La Casa Gris contestó que no se podía instalar una “sospecha generalizada” sobre toda la Policía.

La cosa no quedó ahí. Después Bullrich pidió “trabajo serio y no hacer show” sobre la problemática de la seguridad. Y Lifschitz, que se mostró ayer visiblemente ofuscado al denunciar “intentos desestabilizadores” y “amenazas” (ver página 4), dijo que Bullrich era “mediática e impulsiva” y que él trabaja “en serio”, además de criticar “cambios inconsultos” en el borrador del acuerdo por la vuelta de Gendarmería, del que aún no se conocen detalles. Más allá del contrapunto que escaló en los medios, Lifschitz aseguró: “Queremos trabajar para que el lunes podamos tener un acuerdo” con Nación.

Con todo, Frigerio buscó bajar los decibeles de la pelotera política alrededor del problema de la seguridad y salió públicamente a decir que el lunes el presidente Macri mantendrá una reunión, prevista para las 15, con el gobernador.

“Tenemos la obligación de avanzar y resolver este problema porque la gente es lo que está esperando de nosotros. El gobierno nacional va a ayudar a los santafesinos, pero el gobierno provincial se tiene que dejar ayudar”, chicaneó el ministro del Interior.

“Todo está dado para firmarlo”

Más temprano, y por la misma emisora rosarina, Bullrich anunció que el lunes próximo se firmará el acuerdo conjunto con la provincia para reforzar la seguridad. “Todo está dado para firmarlo, hemos mandado cláusulas que para el gobierno nacional son de extrema importancia, que implican un trabajo profundo respecto de las necesidades de tener una operatividad exitosa”, aseguró la ministra.

En la entrevista radial, la funcionaria descartó de plano que desde Nación se pretenda avanzar con una supuesta “intervención” a fuerzas policiales provinciales.

“No son las fuerzas federales fuerzas de patrullaje y seguridad ciudadana, hay que investigar con herramientas más sofisticadas para erradicar focos de delincuencia, bandas delictivas que tiene la provincia, siempre en colaboración con las fuerzas provinciales y para eso hay que tener información del trabajo interno para saber quién es quién”, sostuvo la ministra.

El gobernador detalló a legisladores el convenio con Nación

El gobernador Miguel Lifschitz se reunió ayer en la sede Rosario de Gobernación con diputados y senadores provinciales con el propósito de dar detalles del convenio que viene trabajando con el gobierno nacional en materia de seguridad, que busca coordinar la presencia y acciones de fuerzas federales en el territorio santafesino, el cual podría firmarse el lunes (ver nota principal).

En la reunión también se pasó revista de los proyectos de ley que están en debate en la Legislatura referidos al “combate del delito y el narcotráfico”.

De la actividad participaron, entre otros, el presidente de la Cámara de Diputados y ex gobernador Antonio Bonfatti; el asesor de Gabinete, Juan Carlos Zabalza; los senadores Miguel Ángel Cappiello (departamento Rosario) y Armando Traferri (PJ-San Lorenzo); y los diputados provinciales Rubén Galassi, Eduardo Di Pollina, Santiago Mascheroni, Jorge Henn, Gabriel Real, Federico Angelini, Norberto Nicotra, Luis Rubeo, Mercedes Meyer, Verónica Benas, Alejandro Boscarol, Alicia Gutiérrez, Ariel Bermúdez, Cesira Arcando, Silvia Simoncini y Raúl Fernández.

Tras la reunión, Cappiello señaló que “se está trabajando codo a codo con el Poder Ejecutivo”, y añadió: “Vamos a estar dispuestos a trabajar siempre por la gente, creemos que si nos separamos no vamos a lograr nada, pero juntos podremos resolver los males que nos aquejan a todos”.

A su turno, Traferri reafirmó el “compromiso” desde el Senado para seguir impulsando “leyes para combatir el delito y el narcotráfico. No sólo estamos para legislar, sino para comprometernos con los grandes temas que están acuciando a la sociedad”.

