Macri recibe a la canciller de Alemania, Ángela Merkel

El presidente Mauricio Macri recibirá hoy a la canciller de Alemania, Ángela Merkel, quien arribó anoche a la Argentina para acordar el traspaso de la Presidencia Pro Témpore del G-20 a nuestro país y afianzar las relaciones bilaterales. A las 10:00, el presidente Macri encabezará una reunión de coordinación de gobierno, en su despacho de la Casa Rosada. A las 12:00, el jefe del Estado recibirá a Merkel en la Casa de Gobierno, donde dialogará sobre aspectos inherentes al afianzamiento de la relación entre ambos países, el traspaso de la Presidencia Pro Témpore del G-20, la alianza entre el Mercosur y la Unión Europea y el incremento del comercio bilateral. Una hora después, el primer mandatario y la canciller alemana compartirán un almuerzo en el Salón Científicos de la Casa de Gobierno y a las 14.30 ambos mandatarios ofrecerán una conferencia de prensa en el Salón Blanco. A partir de las 19.30, el presidente Macri ofrecerá en el Centro Cultural Kirchner la cena de honor a la canciller Merkel, de la que participaran autoridades de ambas naciones. Será la primera vez que la mandataria alemana llegará a la Argentina como Jefa de Estado y la tercera oportunidad en la que ambos mandatarios se reúnan. Las anteriores ocasiones fueron en Alemania, en julio de 2016, y en China, en septiembre siguiente. Merkel es la primera canciller alemana que llega al país desde la visita de Gerhard Schroeder, en febrero de 2002.

