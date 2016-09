Macri lleva el reclamo por las islas Malvinas a Naciones Unidas

El presidente Mauricio Macri llegó ayer junto a su comitiva a Nueva York, donde participará del 71° período de sesiones ordinarias de la Asamblea General de Naciones Unidas, y anticipó que llevará allí el reclamo por la soberanía de Malvinas, que consideró “permanente y no negociable”.

Ello se dio luego de la polémica que se generó tras el acuerdo entre el gobierno y Gran Bretaña y que generó que la UCR y la Coalición Cívica pidieran ayer explicaciones y que la canciller, Susana Malcorra, se presente en el Congreso para profundizar sobre el tema (ver página 8).

En tanto, en declaraciones a la prensa formuladas momentos después de poner pie en Nueva York, Macri adelantó que el objetivo de su participación en Naciones Unidas será “mostrarle al mundo nuestra vocación de trabajo en conjunto y ser parte de las soluciones a los desafíos globales”.

“El terrorismo, los refugiados, el problema del cambio climático son los temas que hablaremos y que ya compartimos en la última reunión del G20 que se hizo en China”, anticipó, y aseguró que la posición de defensa de la soberanía argentina sobre las Malvinas es “permanente y no negociable”.

El mandatario optó por viajar en un vuelo privado junto a la primera dama, Juliana Awada, y el resto de la comitiva, debido a las inconvenientes con la empresa Aerolíneas Argentinas producto del reciente paro de pilotos.

Tras llegar al aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, el mandatario fue trasladado al lujoso hotel The Mark, un cinco estrellas ubicado en la zona Upper East, al este del Central Park.

Macri aprovechó para descansar ayer, ya que no tenía actividad oficial hasta hoy, cuando iniciará una intensa agenda de tres días, entre las que se destacan no solamente su disertación de mañana en la Asamblea de la ONU sino además las reuniones cara a cara que tendrá con el primer ministro de Italia, Matteo Renzi, y con el ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton, esposo de la candidata presidencial del Partido Demócrata Hillary Clinton.

La primera actividad oficial será la reunión con Renzi, a las 10.45, en el hotel Sheraton Time Square, en tanto que de 11 a 11.30 se juntará con Clinton. A las 15, irá al Debate General de la Reunión de Alto Nivel sobre Refugiados y Migrantes, en la sede de la ONU. A las 16.25, se reunirá con la Junta Directiva de la New York Stock Exchange, en la Bolsa de Nueva York, y luego participará de un evento en el diario Financial Times.

Agenda de la primera dama

La primera dama Juliana Awada participará hoy de la recepción que hará su par estadounidense, Michelle Obama , a las esposas de los jefes de Estado en Nueva York. Mañana, escuchará el discurso de su esposo en la Asamblea de la ONU y se encontrará con Celia Szusterman, una socióloga y escritora argentina de la ONG Pro Mujer. Luego, tomará el té con la esposa del secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, en Sutton Place, y a la noche cenará con Macri en casa de Jack Rosen, titular del Congreso Judío estadounidense.

“El tema de la soberanía no se resigna”, advierten UCR y CC

La polémica que se generó luego del acuerdo firmado entre el gobierno y Gran Bretaña hizo que la UCR y la Coalición Cívica pidieran ayer explicaciones y exigieran que la canciller Susana Malcorra se presente en el Congreso para dar explicaciones.

La Mesa Nacional de la Coalición Cívica ARI emitió un comunicado en el que exteriorizó su preocupación por los contenidos del reciente acuerdo con Gran Bretaña para establecer un diálogo que mejore la cooperación en todos los asuntos del Atlántico Sur, y reclamó que este convenio sea tratado en el Parlamento.

“El objetivo de la política de Estado de nuestro país no se alcanzará por medio de un esquema de cooperación en el que el gobierno británico sólo entiende la negociación como una imposición de sus condiciones”, señaló el partido en un comunicado difundido a la prensa. Además, remarcó que “el anuncio realizado constituye un acuerdo cuya eventual aprobación requiere ineludiblemente la debida intervención del Congreso Nacional”.

“Ante futuras medidas conjuntas a llevarse a cabo por los gobiernos de ambos países en materia de pesca, hidrocarburos, navegación, vuelos adicionales a las islas Malvinas y cooperación científica bilateral en aguas subantárticas, en el que se soslaya la cuestión de la soberanía, de acuerdo a lo resuelto por los vicecancilleres de la Argentina y Gran Bretaña, destacamos la incompatibilidad de estas medidas con lo establecido en la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional”, señaló.

La Coalición Cívica explicó que esa postura se tomará “toda vez que la toma e instrumentación de estas decisiones sólo contribuyan a afianzar la presencia ilegal del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en detrimento de la Argentina) en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y las aguas circundantes, que forman parte del territorio nacional argentino y que se encuentran ilegalmente ocupados”.

Para cerrar el comunicado, la CC señaló que su Mesa Nacional “en conformidad con la política de Estado enmarcada en la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional, propicia la cooperación entre la República Argentina y el Reino Unido en materias beneficiosas para ambos países, evitando todas aquellas situaciones y políticas que, como en el caso del comunicado conjunto del último 13 de septiembre de 2016, resulten lesivas para la soberanía argentina y vulneren la letra de nuestra Carta Magna”.

Advertencia de la UCR

Por su parte, el presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, remarcó que “el tema de la soberanía no se resigna” y pidió una reunión con Malcorra, quien firmó el acuerdo y el vicecanciller británico Alan Duncan, con el que se busca avanzar en un proceso de diálogo para aumentar el comercio bilateral, el cual incluye la exploración de hidrocarburos y la pesca en las Islas Malvinas. “Todo paso vinculado a Malvinas debe ser bajo dos premisas: el tema de la soberanía no se resigna y cuidar no alterar una política de Estado”, escribió ayer desde su cuenta de Twitter el jefe del interbloque oficialista de la Cámara baja nacional.

Negri agregó que esta semana mantendrá reuniones con los especialistas de la UCR en asuntos internacionales. “La vamos a invitar al Congreso para que nos explique cómo impactan estos diez puntos sobre el reclamo por la soberanía argentina de las Malvinas, que es una política de Estado”, explicó.

