Macri estima dejar su gobierno con una inflación de 6,5%

En el proyecto de presupuesto presentado este jueves en la Cámara de Diputados, el Gobierno realizó algunas proyecciones económicas no sólo para 2017 sino hasta 2019, último año de mandato de Mauricio Macri. El equipo económico estima finalizar este mandato con un dólar a $23,53, inflación entre 3,5% y 6,5%.

En el proyecto figura una evolución del tipo de cambio en donde se estima un dólar para el próximo año a $ 17,92, en 2018 a $ 21,21 y en 2019 a $ 23,53. En cuanto a la inflación se prevé una inflación de entre 12% y 17% en 2017, 8% a 12% en 2018 y para el último año de mandato entre 3,5% y 6,5%.

“La economía mejorará su tasa de crecimiento potencial convergiendo el crecimiento observado a tasas del orden del 3,5% interanual”, asegura la norma y lo argumenta en que para los próximos años se espera que las medidas adoptadas durante el inicio de la actual gestión “redunden en una mejora de la capacidad productiva de la economía, tanto de mediano como de largo plazo”.

Para el próximo año se contempla un gasto total superior a los dos billones de pesos de los cuales más del 60% se destinarán a servicios sociales y a un ambicioso programa de obras públicas. Otro 10% irá a la deuda pública.

Otras de las proyecciones están referidas a las importaciones y exportaciones. Según el texto planea una suba de las importaciones sobre las exportaciones progresiva arrojando un déficit comercial de u$s -1.866 millones en 2017, u$s -3.800 millones en 2018 y u$s -4.929 en 2019.

Para las importaciones se estima u$s 66.144 millones en 2017, u$s 72.680 millones en 2018 y u$s 73.919 millones. En tanto las exportaciones u$s 64.278 millones en 2017 u$s 68.880 millones en 2018 y u$s 73.919 en 2019.

Nota relacionada

Comentarios