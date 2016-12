Macri anticipó nuevos cortes de energía y le echó la culpa al gobierno anterior

El presidente Mauricio Macri afirmó esta mañana que volverá a haber cortes de luz en el verano y culpó a la gestión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al advertir que en ese período “no sólo no se invirtió, sino que se robó y no se controló” en el sector energético.

“Hemos hecho un montón de cosas que van a disminuir un poco los niveles de cortes este verano, pero vamos a volver a tener cortes porque esto es un día tras el otro; no de un día para el otro”, afirmó el presidente.

El jefe de Estado afirmó que “tarifas ridículamente bajas” llevaron a “consumos ridículamente altos” de servicios públicos y señaló: “Pensábamos que era gratis” la energía.

Al encabezar junto al ministro de Energía, Juan José Aranguren, la apertura de la Jornada Nacional de Eficiencia Energética, en la sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, acompañado por Horacio Rodriguez Larreta, Macri consideró que esa situación llevó a “despilfarrar algo que daña” porque cuando “más energía se consume, más se contamina” el medio ambiente.

Además, instó a tomar conciencia de que “cada vez que prendemos una luz” hay “un montón de cosas que suceden detrás de ese instante” y que “eso lleva inversión, lleva trabajo”.

El mandatario afirmó además: “los argentinos estamos tocados por una barita mágica, porque tenemos, dicen, la segunda o tercera reserva más importante en energía solar y eólica en el mundo”.

Destacó que el gobierno impulsa la inversión para que haya “expansión y mejora de redes para que la gente tenga acceso” a la energía.

Macri, en medio de agradecimientos a la gestión de Aranguren a lo largo de este año, subrayó que ahora se lleva adelante un “proceso de inversión transparente” ya que en el período de gobierno anterior “no sólo no se invirtió, sino que se robó y no se controló”.

“Tenemos que reducir el consumo per cápita de energía”, enfatizó el mandatario, quien consideró que el gobierno anterior generó un “cóctel explosivo y siniestro”. (NA)