Machi Rufino recreará “A 18 minutos del sol”, en Lavardén

A 18 Minutos, banda integrada en su mayoría por ex músicos de Luis Alberto Spinetta, que recrea uno de sus mejores y más resistidos discos, se presentará el 15 de octubre en Plataforma Lavardén, y una semana después, en el ND Teatro, de Buenos Aires.

El grupo está integrado por el bajista Carlos “Machi” Rufino, compañero de Spinetta en Invisible y en distintos pasajes de su carrera; el guitarrista Guille Arrom, quien lo acompañó entre 1987 y 1991; el baterista Luis Cerávolo, quien integró la formación con la que se presentó formalmente el citado disco; y el tecladista Álvaro Torres.

A 18 Minutos se conformó el año pasado y, desde entonces, realizó presentaciones con notable éxito en territorio porteño y en distintos puntos del país.

La formación original incluía a Andrés Beeuwsaert, en telcados, quien recientemente dejó el grupo y permitió el ingreso de Torres.

Para esta ocasión, la banda promete volver a interpretar de manera completa el disco más jazzero en la carrera de Spinetta, algunas composiciones de otros álbunes y un tema inédito del artista fallecido en febrero de 2012.

“A 18 minutos del sol” fue lanzado en 1977 y significó la primera incursión solista formal de Spinetta, luego de Almendra, Pescado Rabioso e Invisible, debido a que su trabajo “Spinettalandia y sus amigos”, de 1971, fue considerado por él mismo un experimentación en los estudios.

Considerada por el protagonista como una de las mejores grabaciones de su carrera, este trabajo resultó un punto de quiebre en la relación entre este artista y su público, que no aceptó de buena manera su nueva faceta musical, claramente influenciada por John McLaughlin, y le reclamaba un regreso a las fuentes rockeras.

En este sentido, A 18 Minutos viene a poner justicia en relación a un disco que, con el paso del tiempo, logró que se lo reconociera como una obra fundamental del rock argentino.

Las entradas para el concierto que se realizará en el teatro Lavardén, tienen un costo de 250 pesos en entradas generales, 300 las preferencial y las preferencial centrales a 350.