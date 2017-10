Lunes, último plazo para definir si la asamblea fue válida o queda nula

Cuenta regresiva para que la justicia valide o no la asamblea de Newell’s. El fiscal adjunto de la provincia de Santa Fe Gustavo Luzzini confirmó que “el último plazo” para que se tome una resolución con respecto al bochornoso acto del pasado miércoles, “es el lunes próximo”.

“No tenemos tiempo perentorio para verlo, creemos que hay que sacarlo con cierta rapidez por la importancia del caso. Entendemos que en dos o tres días vamos a estar sacando una resolución dándola por buena o anularla, que esas son las posibilidades que hay”, declaró Luzzini en el programa Estadio 3 que se emite por AM 680. E inmediatamente agregó: “Yo creo que como último plazo para tomar la resolución es el lunes próximo”.

Más tarde, el fiscal adjunto explicó: “La Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) llevó once inspectores a la asamblea para ver el desarrollo de la misma. A partir de los problemas que hubo que fueron recogidos por la prensa y de lo que me informó el jefe de la delegación Rosario me hicieron un primer informe verbal y, tal como corresponde en este caso, pedí un informe por escrito el cual me llegó en el día de hoy (por el miércoles)”.

Luego al ser consultado sobre si tiene en su poder la filmación de la bochornosa asamblea rojinegra, Luzzini confirmó que en la jornada del martes fue él mismo quien le solicitó las imágenes al Ministerio de Seguridad.

“Algunos referentes de la oposición me mandaron algunas filmaciones caseras. Pero yo ya pedí al Ministerio de Seguridad la filmación de la asamblea”, sentenció. Y para que quede claro que cuenta con información suficiente de lo acontecido, Luzzini declaró: “Había once inspectores que observaron de distintas perspectivas lo que ocurrió”.