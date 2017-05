Lunes gris y lluvioso en Rosario

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta para toda la provincia de Santa Fe. También abarca el norte de la provincia de Buenos Aires, este de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, este de Formosa, sur de Misiones y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante la mañana el cielo estará nublado con probabilidades de lluvias y tormentas, algunas intensas. Vientos leves o moderados del sector norte, cambiando al sector sur. Mejorando hacia la noche. Para mañana el vuelve el sol, pero la máxima será de 20 grados. El miércoles seguirá el buen clima, pero el jueves vuelven las lluvias.

