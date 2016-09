Luis Stern: “No estamos de acuerdo con el paro”

“Acá hay unos cuantos que perdieron el poder que tenían antes y están intentando cualquier cosa para recuperarlo. Este paro no le hace bien a nadie”. Así de contundente fue el vice de Central Córdoba, Luis Stern, a la hora de expresar su opinión y la del club sobre la medida de fuerza que tomaron todos los representantes de las categorías de Ascenso. O casi todos, como el propio dirigente charrúa no tardó en aclarar.

“Nosotros no estamos de acuerdo con el paro. De entrada dejamos bien en claro nuestra postura. Por eso hoy (por ayer) enviamos dos notas, una a AFA, y otra a la divisional, en la cual expresábamos nuestra disconformidad”, reveló el segundo al mando en la entidad de barrio Tablada. Pero…

“Tampoco podemos ir en contra de todos. Sabemos muy bien que, en realidad, muchos equipos no están a favor de esta medida, la cual consideran exagerada al igual que nosotros. El problema es que nadie se anima a hablar abiertamente por temor a represalias”, explicó la mano derecha del presidente Carlos Lancellotti.

¿Y entonces? “Adherimos al paro. No nos queda otra. No podemos ni queremos ganarnos el odio y la bronca de la mayoría de los equipos. Pero estamos totalmente convencidos de que éste no es el camino adecuado para encontrar las soluciones que tanto le están reclamando a AFA”, argumentó Stern ante la consulta telefónica de El Hincha.

La medida, anunciada el lunes, fue ratificada ayer tras un nuevo cónclave. ¿El reclamo? Más dinero. Así de simple. La B Nacional fue el primero en plantarse, aunque no tardaron en sumarse el resto de las categorías, convencidos de que el reparto de plata por los derechos de TV no es equitativo.

“Sinceramente se están pasando de la raya. Por primera vez en muchísimo tiempo, Córdoba está totalmente al día con los sueldos. Acá hay mal manejo y falta de compromiso de unos pocos, que afectan a la gran mayoría. Desde AFA pagaron varios meses por adelantado, pero siguen reclamando. Es un disparate lo que están haciendo”, afirmó.

¿Y el partido de hoy con Deportivo Merlo? “Así no se puede jugar. No están dadas las condiciones. Nosotros tenemos toda la buena voluntad del mundo, pero tampoco nos vamos a meter en el conurbano bonaerense sin ninguna garantía de seguridad y con semejante panorama de fondo. Sería una locura”, finalizó diciendo el vice del Matador.