Los Warriors campeones de la NBA tras derrotar a Cleveland

Con 39 puntos del astro Kevin Durant y 34 de Stephen Curry, los Golden State Warriors vencieron este lunes a los Cleveland Cavaliers 129-120 para alzar la corona en la final de la NBA al llevarse la serie por 4-1. Guiados por un colosal Durant, los Warriors lograron este lunes la quinta corona en la historia de la franquicia y la segunda en tres años. Golden State conquistó la serie al mejor de siete por 4-1, reclamando el trono que perdieron ante los Cavaliers hace un año y completó una carrera de 16-1 en los playoffs, el mejor porcentaje de victorias de un campaña en la historia de la NBA. Los guerreros también ganaron títulos en 1947 y 1956 cuando el equipo estaba instalado en Filadelfia y tomó la corona en 1975 y 2015 cuando se basó en el área de la Bahía de San Francisco. Era también el primer título de la NBA de la carrera para Durant, que salió de Oklahoma City en julio pasado para ensamblar a los Guerreros con esperanzas de lograr su primera corona. Durant, MVP Durant, elegido finalmente MVP (Jugador Más Valiioso) de la final, había perdido la final de 2012 con el Thunder ante los Miami Heat, cuando la actual estrella de Cleveland, LeBron James, ganó su primer título de la NBA. “No pude dormir durante dos días,” admitió Durant. “Estaba ansioso, estaba nervioso, sólo quería ponerlo todo ahí. “Hemos luchado, pero lo hemos hecho, somos campeones y estamos celebrando en nuestra casa”. Parecía que iba a ser un partido reñido cuando el primer cuarto terminó 37-33 a favor de los Cavaliers, que tuvieron en ese tramo a un inspirado LeBron con 16 puntos, mientras que los Guerreros tuvieron a Curry como el mejor con 12 unidades en ese momento. Empero, el segundo cuarto fue un paseo para los anfitriones al ganarlo fácil 38-23 con un Durant de guía ofensivo con 21 puntos, seguido de Curry con 20. Fue así como los Warriors se fueron al descanso intermedio con una ventaja ya de 11 puntos (71-60). En el tercero la batalla arreció y la ventaja de los Warriors se redujo a cinco tantos (98-93) con un LeBron (27 puntos) que no bajaba la bandera en el duelo personal contra Durant (28) en un esfuerzo titánico de ambos jugadores. El cuarto, sobre todo al final, fue una ofensiva desbordada de los campeones que sellaron en el último minuto con dos encestes de Curry, el primero un triple que sentenció la victoria. “Estos tipos son tan dotados y comprometidos entre sí y tan desinteresados”, dijo el entrenador de los Warriors, Steve Kerr. “Es una combinación de talento y una naturaleza desinteresada”. “Hemos aprendido de todo lo que hemos tenido que traer (el trofeo) a casa”, dijo por su parte Curry. “Estoy orgulloso de ser parte de algo especial y sólo quiero hacerlo de nuevo”, añadió. LeBron terminó con 41 puntos y 13 rebotes, seguido de Kyrie Irving (26) y J.R. Smith (25). LeBron llegó a su séptima serie final consecutiva de playoffs y octava en general. Los Cavaliers trataron de convertirse en el primer equipo en remontar de 3-0 para ganar una serie de playoffs de la NBA. El año pasado, los Cavaliers tuvieron la mayor recuperación en la historia de la final de la NBA, cuando remontaron un balance adverso de 3-1 para derrotar a los Warriors en siete partidos para su primera corona de la NBA, pero este año no se produjo la hazaña. ¡Los Warriors son los nuevos campeones de la NBA! Un equipo increíble e inolvidable. Merecidos ganadores. #TheFinalsNBA pic.twitter.com/8kuDnIiPke — NBA en Movistar+ (@nbaplus) June 13, 2017

