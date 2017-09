Los rosarinos Ignacio y Tobías Giorgis, destacados en París

Otra vez los hermanos Giorgis lograron posicionar a Rosario en los primeros planos del esquí náutico internacional. En esta ocasión fue en el Campeonato Mundial de la disciplina que se disputó en París, Francia.

Allí, tanto Tobías como Ignacio tuvieron una gran actuación en la categoría Overall al culminar en los puestos 13 y 16, respectivamente. Además, también compitieron en slalom, figuras y salto.

Los Giorgis son la nueva camada del esquí náutico, y llegaron recientemente de competir en el JR US Open en Axis, Alabama (Estados Unidos), uno de los 3 torneos más importantes del mundo y a los cuales sólo se accede por invitación, que se hace por parte de la organización a los mejores del ranking mundial, generalmente los top 10 de la categoría juvenil.

En la ocasión, Tobías fue campeón en la categoría Overall (sumatorio total), mientras que su hermano Ignacio lo acompañó en el podio en el tercer lugar. Además, con su actuación en salto en el Latinoamericano de este año, Tobías avanzó al cuarto lugar en el ranking mundial Sub 17 con apenas 14 años, tres años menos que sus competidores de ranking.

En tanto, Ignacio viene de obtener el segundo lugar en el Campeonato Latinoamericano de mayores realizado en República Dominicana a fines del año pasado. Se consagró campeón de overall y salto en categoría open mayores, además de ser subcampeón en figuras open mayores. También compitió, pese a tener 15 años (en ese momento), en la categoría Sub 17 y se quedó con el título en slalom, salto y overall.

En los últimos meses participaron de tres torneos en Estados Unidos. Además, en el mes de abril tuvieron una sobresaliente performance en el Latinoamericano de esquí náutico de Colombia, donde Tobías fue primero en salto en rampa y Overall, mientras que su hermano Ignacio se quedó con el segundo lugar y además consiguió las medallas de plata en figuras y slalom. A su vez, Tobías finalizó tercero en slalom detrás de su hermano, y cuarto en figuras debido a una caída prematura en su pasada de manos.

Por otro lado, en la categoría mayores, Tobías, con sólo 14 años, deslumbró a los colombianos con su segundo puesto en figuras, y gracias a sus también buenas actuaciones en slalom y salto en rampa (49 metros) consiguió una medalla de plata en Overall mayores, delante de experimentados rivales mayores que él.

En abril de este año, también participaron en el JR Moomba Masters de Australia, con una destacada presentación que deslumbró al mundo entero y a fines del año pasado fueron protagonistas en el Campeonato Latinoamericano de esquí náutico, realizado en el Lago Catalina, de la República Dominicana, donde se consagraron campeones Juveniles por equipo.