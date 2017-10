Los rosarinos De la Fuente y Boffelli, titulares en Los Pumas

Póker de cambios en Los Pumas para enfrentar a los Wallabies. Daniel Hourcade, head coach de Los Pumas, metió mano en el XV titular y también en el banco de suplentes respecto del plantel que cayó ante los All Blacks el pasado sábado. Por la 6ª y última fecha del Rugby Championship, Argentina y Australia jugarán este sábado desde las 19.40, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Fueron confirmados entre los titulares los rosarinos Jerónimo de la Fuente y Emiliano Boffelli, mientras que Leonardo Senatore estará entre los suplentes.

Las variantes estarán en la segunda línea, con los ingresos de Matías Alemanno y Marcos Kremer, en reemplazo de Guido Petti y Tomás Lavanini. Por su parte, en la tercera línea, Javier Ortega, quien llegará a los 40 test matches con la camiseta del seleccionado, ingresa en lugar a Juan Manuel Leguizamon, mientras que Martín Landajo llevará la camiseta número 9 en lugar del lesionado, Tomás Cubelli.

De la Fuente no pudo terminar el entrenamiento del jueves por una molestia en el gemelo izquierdo, pero en principio está en condiciones de jugar. Si no llega, las variantes son Santiago González Iglesias o Juan Martín Hernández. El resto de los backs, los mismos que frente a All Blacks.

Los Pumas formarán con Lucas Noguera Paz, Agustín Creevy, Nahuel Tetaz Chaparro, Marcos Kremer, Matías Alemanno, Pablo Matera, Javier Ortega Desio, Tomás Lezana, Martín Landajo, Nicolás Sánchez, Emiliano Boffelli, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando, Matías Moroni y Joaquín Tuculet.

En tanto, el banco de suplentes lo integrarán Julián Montoya, Santiago García Botta, Enrique Pieretto, Benjamín Macome, Leonardo Senatore, Gonzalo Bertranou, Santiago González Iglesias y Santiago Cordero.

Habrá Litoral para juveniles

La novedad para la presente temporada en la competición de Juveniles es la disputa del Torneo del Litoral en las categorías para Menores de 19 y 17 años. En 2011 y 2012 se jugó el Regional solamente en M19, siendo bicampeón Gimnasia y Esgrima de Rosario.

Para esta reedición ampliada del Torneo del Litoral Juvenil, competirán los ocho mejores clasificados provenientes del Torneo de la URR y del Torneo Dos Orillas (a este certamen lo integran equipos de las uniones de Santa Fe y Entre Ríos). Los equipos estarán divididos en dos niveles: los cuatro primeros en la Copa Oro y del quinto al octavo puesto a la Copa Plata.

El inicio será este sábado luego de la aprobación del Comité Ejecutivo del TRL y del Consejo de la Unión de Rugby de Rosario.

En representación de Rosario en M19 estarán en Zona Campeonato: Gimnasia y Esgrima, Duendes, Atl. Del Rosario y Jockey (VT); Zona Reubicación: Old Resian, Uni (R), Jockey (R) y Logaritmo. En representación de Rosario en M17 estarán en Zona Campeonato: Los Caranchos, Duendes, Jockey (VT) y Jockey (R); Zona Reubicación: Old Resian, GER, Logaritmo y Atl. del Rosario.

Los equipos clasificados del Torneo Dos Orillas, según tabla de posición, son M19 Zona Campeonato: Estudiantes, Crar, Crai y Uni (SF); Zona Reubicación: Santa Fe Rugby, La Salle, Paraná Rowing y Capibá. En M17: Zona Campeonato: Santa Fe Rugby, Crai, Uni (SF) y Paraná Rowing; zona Reubicación: Estudiantes, Tilcara, Crar y Alma Junior.