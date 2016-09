Los Rolling Stones llegan a los cines

El muy esperado concierto gratuito de los rockeros británicos que atrajo a un millón de personas a la capital de Cuba, llega a las salas cinematográficas para recordar el histórico momento. Se trata de “The Rolling Stones Havanna Moon en Cuba”, el film que registró el concierto de la banda británica en La Havanna.

Bajo la dirección de Paul Dugdale (Adele, Coldplay), la película, de 1,45 hs de duración, será presentada en las salas varias ciudades de Argentina. En Rosario se podrá ver el viernes 23 y el martes 27 en dos funciones que se repiten en las cadenas Showcase, Village y Hoyts, con venta de entradas anticipadas desde este lunes por las correspondientes páginas de los cines.

Los Rolling Stones se subieron al escenario bajo una “Luna de la Habana” para un concierto impactante que es parte de la historia de Cuba, donde cientos de miles de cubanos cantando a los gritos que “no pueden conseguir satisfacción”, cuando los Rolling Stones cerraron el histórico show gratuito en La Habana con su tema más clásico, (I cant get no) Satisfacion ante una multitud con la que recorrieron sus principales hits y cautivaron a un público virgen en espectáculos internacionales de tamaña magnitud.

El concierto se desarrolló como cierre del periplo latinoamericano “Olé Tour 2016” con el que llegaron a Argentina para realizar los conciertos del Estadio Único de La Plata.

La banda fundada en 1962, comenzó el show con “Jumpin Jack Flash”, mientras antes de arrancar con “Angie”, Jagger dijo que era “para los cubanos románticos”, y los celulares subieron para registrar la escena, generando el denominado efecto constelación en la noche cubana. Clásicos como “It’s only rock and roll”, “Paint it black”, “Honky Tonk Woman, “You got the silver” y “All down the line” -elegida por sus seguidores en las redes sociales para esta cita- fueron otros de los temas que inundaron de sonido la noche habanera con el soporte de una banda integrada Darryl Jones en bajo, los teclados del virtuoso Chuck Leavell y Matt Clifford; los bronces de Tim Ries y Karl Denson; y los coros de Bernard Fowler y la sensual Sasha Allen, quienes lo acompañaron en sus tres conciertos de febrero en Argentina.

El estrenode la película se produce el próximo viernes en los complejos multicines de la ciudad: Showcase a las 22:30; Hoyts, a las 20 y en Village a las 22,30, en cuyas páginas ya es posible adquirir los tickets numerados.