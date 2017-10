Los referentes apoyaron la designación de otra mujer como asistente

El fútbol cambia y las mujeres empiezan a tener su lugar. Y el próximo lunes, cuando Newell’s visite a Patronato, Mariana De Almeida se transformará en la segunda jueza asistente en dirigir en primera, tras el debut el fin de semana pasado de Gisela Trucco.

Mariana de Almeida, que estará junto al árbitro Nicolás Lamolina y el asistente Yamil Bonfá, participó de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y de los mundiales femeninos de Japón 2012 y Canadá 2015. En marzo pasado debutó en un partido de la Primera B Metropolitana y en julio hizo lo propio en la Primera B Nacional.

Y la presencia de una asistente femenina no pasará inadvertida para nadie, muchos menos para los futbolistas leprosos, que se mostraron muy receptivos frente a la elección de De Almeida y coincidieron que habrá mucho más respeto a la hora de dirigirse hacia ella.

“Si dirige en primera es porque está preparada. La cuestión de género no debe importar. Es importante que las mujeres puedan sumarse a una liga con tantas presiones como la nuestra. Ojalá tenga suerte, trataremos de colaborar para que tenga una buena noche. Y de mi parte no me condiciona que haya una asistente mujer”, le confió a El Hincha Luciano Pocrnjic, el capitán leproso.

Por la misma línea habló Nehuén Paz, quien se mostró receptivo a la presencia de una jueza femenina. “No nos va a condicionar para nada. Si está ahí tendrá méritos para hacerlo. Trataremos que tenga un partido tranquilo para que se sienta cómoda y no cometa errores. Que sea una mujer nos obliga a tener un gran respeto de parte de todos los que estemos en la cancha”, señaló el defensor.

En el caso de Joaquín Torres, no será la primera vez que esté en una cancha con arbitraje femenino. “A mi en reserva me tocó que me dirijan tres mujeres, árbitro y dos asistentes. Y la realidad es que se les tiene más respeto, uno se cuida más en lo que dice o los gestos. Estoy seguro que no va a influir. Se puede equivocar como cualquiera, pero de nuestra parte va a tener colaboración”, contó el habilidoso volante.

Por último, Víctor Figueroa insistió con “colaborar” para que tenga un partido sin presiones. “Es algo diferente porque no estamos acostumbrados a que haya una mujer como línea, pero debemos ser respetuosos y ayudarla para que tenga un partido donde se sienta cómoda. Si está en ese lugar es porque se lo merece”, comentó el Negro.