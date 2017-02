Los Pumitas concentrados en Rosario

La concentración nacional de los futuros Pumitas Mundialistas comenzó y no se detiene. El plantel estará en Rosario hasta el domingo 12, y antes de partir rumbo a Córdoba, donde se desarrollará la última parte de los entrenamientos, disputará un amistoso ante Duendes.

El staff técnico del seleccionado liderado por el rosarino Gastón Conde realizó declaraciones sobre lo que representa hacer este tipo de encuentros.

“Esta concentración tiene como objetivo comenzar a ponernos bien a punto en todos los aspectos generales del juego, a seguir trabajando en las destrezas, en las habilidades de la lectura del juego y en la comprensión de las situaciones de partido y también, como uno de los aspectos y objetivos principales, a fortalecer el grupo humano, que es algo central de este equipo”, explicó Conde.

Agustín Ezcurra, otro de los entrenadores del equipo, dijo: “Vamos a trabajar para seguir mejorando las destrezas individuales, buscar una puesta a punto del sistema con mucha comunicación para conocernos más”.

En tanto, el santafesino Maximiliano Bustos manifestó: “El trabajo en estos días va a ser duro y todos estamos entusiasmados y comprometidos a que sea el inicio de la consolidación del grupo de cara al Mundial que se va a jugar en Georgia”.

Mientras que el cordobés Diego Giannantonio añadió: “Hay un muy buen nivel tanto físico como técnico de los chicos, están súper motivados y son conscientes de que nadie tiene el puesto ganado, esperamos que sepan aprovechar esta hermosa oportunidad y el desafío que tienen frente a ellos y sobre todo nuestro mensaje es el de siempre: aprender a disfrutar cada momento y convencidos de que un jugador feliz juega mejor al rugby”.

Isa jugará en Europa

La confirmación oficial de la partida de Facundo Isa al rugby francés (Toulon tiene más chances que Toulouse) aún no se hizo pública, pero ayer en el sitio web aplenorugby, el capitán de Jaguares y Los Pumas, Agustín Creevy, anunció que el octavo santiagueño mudará su rugby al Viejo Continente.

“Son decisiones de vida y nadie puede obligar a nadie a hacer algo contra su voluntad. Particularmente lo apoyé si elegía tomar esa decisión de irse a jugar afuera para sumar más experiencia. Nos hubiese encantado que se quede con nosotros porque es amigo y un excelente jugador, pero me parece que hay que dejarlo porque es muy chico y tiene que aprender de la vida”, opinó el hooker sobre la decisión del octavo de fichar por un club francés, sabiendo que al no estar en el hemisferio sur no podrá vestir la camiseta de Los Pumas.

Además, el capitán de la franquicia y del seleccionado se refirió a los posibles candidatos a ocupar el lugar vacante que deja Isa. “Por suerte hay mucho recambio. Está Leo (Senatore) y ahora vino Benjamín Macome. Nos vamos a adaptar como lo hacíamos cuando no tuvimos a los jugadores históricos que dejaron Los Pumas. Esto es un equipo, no hay individualidades, entonces vamos a trabajar para poder suplantarlo. Obviamente nos duele, porque más allá de que es un asesino como jugador, lo vamos a extrañar más como amigo”, expresó Creevy.

Las lesiones producidas en la pretemporada no pasan desapercibidas y son una preocupación tanto para el staff técnico liderado por el rosarino Aspirina Pérez como para los jugadores. “Marta (Landajo) es mi amigo y mi principal ladero. Él es muy importante para mí, pero lo bueno es que todos se van a recuperar pronto porque no son lesiones tan difíciles”, aseveró el forward platense. La ausencia de Landajo, subcapitán, le da la oportunidad a dos jóvenes promesas: el mendocino Gonzalo Bertranou y Felipe Ezcurra. “Va a estar bueno porque van a tener más participación y posibilidades de adquirir ritmo de juego; algo que por ahí no se da tanto cuando está Marta. Seguramente servirá por la experiencia que van a sumar tanto Gonza (Bertranou) como Feli (Ezcurra), aunque eso no quita que no lo vayamos a extrañar a Marta (Landajo)”, analizó Creevy.

Vuelve Felipe Arregui

El rosarino Felipe Arregui vuelve a Argentina. El pilar formado en Duendes había sido contratado como comodín médico por el club escocés Edimburgo Rugby. “Muy contento por esta experiencia. Mucho aprendizaje y muchas cosas positivas. Ahora a enfocarme en lo que viene y a seguir creciendo. Muchas gracias por todo Edimburgo Rugby”, publicó Felipe en su cuenta de Instagram.

El futuro de Arregui podría estar en Jaguares. Su paso por el rugby europeo fue con consentimiento del staff técnico de la UAR, ya que el jugador al no tener lugar para actuar con Los Pumas, Hourcade y compañía vieron con buenos ojos que Arregui sumara minutos en una competencia profesional.