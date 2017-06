Los Pumas vencieron a Georgia y cortaron una racha negativa

La Selección argentina masculina de rugby, Los Pumas, consiguió hoy su primera victoria del año al superar por 45-29 a Georgia, en el último test match de la denominada ventana de junio, que se disputó en el estadio “23 de Agosto”, de esta ciudad, ante más de 25 mil personas.

Un try del capitán Agustín Creevy y otro de Joaquín Tuculet, más las dos conversiones y otros cuatro penales del apertura Nicolás Sánchez, adelantaron a los dirigidos por Daniel Hourcade en el primer tiempo.

En la segunda etapa, Los Pumas liquidaron la historia con tres apoyos en el ingoal de Ramiro Moyano, una de las figuras del equipo albiceleste.

Es cierto que en el inicio y el final del partido, la Selección argentina tuvo complicaciones para resolver las formaciones de los georgianos, que recortaron la ventaja hasta el 45-29 final.

Los Pumas venían de perder dos amistosos contra Inglaterra en San Juan y Santa Fe, y obtuvieron ahora su primera victoria de la temporada, para llegar con la confianza en alto rumbo al Rugby Championship 2017.

Es que se trató de un triunfo más importante desde lo anímico que de haber superado a un rival visiblemente inferior deportivamente, que le entregó demasiadas licencias durante los 80 minutos.

Tras unos primeros 20 minutos con dudas y donde el marcador sólo se alteró por la influencia de los pateadores, los dirigidos por Daniel Hourcade tomaron definitivamente el control del juego a partir del primer try de Agustín Creevy y la amarilla a Nemsadze.

La ventaja numérica para el conjunto albiceleste facilitó la tarea, que estiraron la cuenta mediante otro try de Joaquín Tuculet para llevar el marcador al 26-3 a su favor.

Sin embargo, la falta de cobertura defensiva de Los Pumas permitió que los europeos recorten diferencias mediante Davit Kacharava.

En la segunda mitad, hubo un protagonista excluyente en el inicio: Ramiro Moyano, que hizo de las suyas para estirar la brecha.

Las históricas lagunas de Los Pumas volvieron con los problemas en el scrum, que le dieron la oportunidad a Georgia de anotar un try penal.

El show del wing tucumano, que interceptó la guinda para el segundo y desequilibró con su velocidad en el tercero por la banda izquierda, sentenció la historia para Los Pumas.

Antes de que termine el juego, la visita volvió a exponer los problemas del equipo y pisaron el ingoal de la mano de Soso Matiashvili y Shalva Mamukashvili.

Los Pumas consiguieron un éxito fundamental para enderezar el rumbo y despejar fantasmas, tras cinco derrotas en fila, que le permitirá trabajar con otra cara rumbo al Rugby Championship.

Esta es la síntesis:

Argentina (45): Joaquín Tuculet; Ramiro Moyano, Matías Orlando, Jerónimo De La Fuente y Matías Moroni; Nicolás Sánchez y Martín Landajo; Leonardo Senatore, Rodrigo Báez y Tomás Lezana; Guido Petti y Matías Alemanno; Enrique Pieretto, Agustín Creevy (cap) y Nahuel Tetaz Chaparro. Entrenador: Daniel Hourcade

Georgia (29): Merab Kvirikashvili; Tamaz Mchedlidze, Davit Kacharava, Merab Sharikadze (cap) y Alexander Todua; Lasha Khmaladze y Vasil Lobhanidze; Lasha Lomidze, Viktor Kolelishvili y Otari Giorgadze; Konstantine Mikautadze y Giorgi Nemsadze; Soso Bekoshvili, Jaba Bregavadze y Mikheil Nariashvili.

Tantos en el primer tiempo: 2m y 15m penales de Sánchez (A), 19m penal de Kvirikashvili (G), 22m y 26m penales de Sánchez (A), 32m y 36m conversiones de Sánchez por tries de Creevy y Tuculet (A), 40m try de Kacharava (G).

Tantos en el segundo tiempo: 2m conversión de Sánchez por try de Moyano (A), 10m try penal (G), 12m conversión de Sánchez por try de Moyano (A), 15m try de Moyano (A), 28m y 39m conversiones de Matiashvili por tries de Matiashvili y Mamukashvili (G).

Estadio: Estadio 23 de Agosto, Jujuy.

Árbitro: Luke Pearce (Inglaterra).