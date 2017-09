Los Pumas van por el milagro: ganarle a los All Blacks

La selección argentina de rugby, Los Pumas, buscará este sábado en el estadio de Vélez el milagro que representaría vencer a los míticos All Blacks de Nueva Zelanda, quizás el mejor conjunto de este deporte y que además intentará sumar un nuevo título en el Rugby Championship.

Será por la quinta fecha del certamen que reúne a las mejores selecciones del Hemisferio Sur y el encuentro se disputará a partir de las 19.40 en el estadio José Amalfitani, con televisación de ESPN.

El campeón mundial intentará revalidar con una fecha de antelación el título obtenido en 2016, para lo cual ha cumplido hasta aquí una tarea cercana a la perfección, con cuatro triunfos en la misma cantidad de encuentros.

En este certamen los neocelandeses vencieron a Australia por 54-34 como visitantes y por 35-29 como locales; superaron a Los Pumas 39-22 como anfitriones y a Sudáfrica en St. Albany por 57-0, en la máxima goleada histórica entre ambos seleccionados.

Buenos Aires parece asomar en esta ocasión como escenario para un nuevo festejo de los poderosos hombres de negro, que han desembarcado en terreno sudamericano con casi todas sus figuras y la determinación de prolongar una paternidad histórica sobre los Pumas, con los que jamás perdieron un encuentro oficial.

Por eso, para el conjunto albiceleste representará una proeza tratar de rescatar un buen resultado en el choque 30 entre ambos equipos, de los cuales hubo 29 triunfos de los All Blacks y un empate en Ferro, en 1985 en 21 tantos, el día que Hugo Porta marcó todos los tantos argentinos.

Para colmo, el momento de Los Pumas roza lo discreto, donde mostraron algunos pasajes interesantes durante el torneo, pero no pudieron mantener en el tiempo y cayeron en su irregularidad.

“Los Pumas han crecido mucho en los últimos cinco años y la prueba es el nivel de juego que demostraron en el último partido en New Plyton. Así que respetamos a Argentina por la labor que cumplió y sabemos que cuentan con variantes interesantes”, afirmó el entrenador de Nueva Zelanda, Steve Hansen.

Pumas con cambios

El coach albiceleste, Daniel Hourcade, dispuso cuatro cambios en la formación de los Pumas respecto del conjunto que perdió hace un par de semanas con Australia (45-20) en Canberra.

Juan Manuel Leguizamón ingresará en la tercera línea por Javier Ortega Desio, en tanto que Tomás Lavanini regresa en la segunda línea por Matías Alemanno. El medio scrum Tomás Cubelli ingresará en los tres cuartos por Martín Landajo, y Joaquín Tuculet ocupará el lugar de Ramiro Moyano.

“Jugar con los All Blacks siempre representa un desafío especial ya que significa enfrentar al mejor equipo del mundo y eso te motiva de una manera muy especial. Tenemos que estar atentos a todo porque ante el menor descuido ellos lo aprovechan y te marcan puntos”, sostuvo Hourcade.

Los Pumas necesitan tener un buen cierre de campeonato ante su público, por eso se ilusionan ante Nueva Zelanda antes de recibir a Australia para el último encuentro.

Torneo Región Centro: se va la segunda

El Torneo Región Centro tendrá este sábado desde las 15.30 su segunda fecha con duelos entre los elencos del Litoral y los cordobeses. Por la Copa de Oro, Tala (4 puntos) recibirá a Duendes (0), mientras que La Tablada (5) será local ante Jockey de Rosario (4) y Palermo Bajo (0) se medirá con GER (0).

La Copa de Plata tendrá a Córdoba Athletic (4) vs. Santa Fe Rugby (0), Urú Curé (4) vs. Estudiantes de Paraná (0) y Universitario de Córdoba (5) vs. CRAI (0).

Además, por la Copa de Bronce se enfrentarán San Martín vs. Tilcara, Universitario de Rosario vs. Jockey de Villa María y Jockey de Córdoba vs. Córdoba RC.

El certamen se extenderá durante cuatro fines de semana consecutivos y está dividido en dos niveles, el superior es la Copa de Oro de la que toman parte los tres primeros de cada torneo. En la Copa de Plata juegan los clubes que se ubicaron del cuarto al sexto puesto de su torneo local.

La modalidad de disputa es con dos zonas por cada Copa. Los grupos estarán compuestos por los equipos del mismo certamen y jugarán contra los miembros del grupo opuesto. Los ganadores de las dos zonas disputarán la gran final.

La idea es incrementar la calidad de competencia para los equipos y desarrollar un proyecto de integración y crecimiento para las uniones participantes.