Los Pumas ante un mes clave

Pasó el Rugby Championship pero para Los Pumas se viene un mes que puede resultar clave de cara al Mundial Japón 2019.

El roce internacional que esta camada de jugadores está adquiriendo gracias al Super Rugby, como Jaguares, y al Rugby Championship es innegable. Pero los últimos resultados han puesto a Los Pumas ante una situación incómoda, pero no determinante ni mucho menos.

El nuevo ranking de la IRB muestra al seleccionado de Daniel Hourcade en la novena colocación, lo cual resultaría cuanto menos incomoda para el sorteo mundialista ya que lo enrolaría en una zona con dos potencias.

Para evitar ese escenario, Los Pumas deben estar a fin de año entre los ocho mejores del listado mundial. Para ello, la ventana internacional de noviembre resultará clave y determinante.

En el reciente listado, la caída frente a Australia por la última fecha del Rugby Championship significó caer dos puestos en el ranking mundial a costa de Francia y Escocia, quienes ahora ocupan el séptimo y octavo puesto respectivamente.

En tanto, los Wallabies superaron a Sudáfrica en el tercer puesto y los All Blacks, campeones del torneo entre las potencias del sur, estiraron diferencias con su inmediato seguidor, Inglaterra, que mantiene la segunda ubicación.

Si bien Los Pumas tendrán cuatro partidos por delante para modificar esta colocación, los mismos no serán sencillos. Ni por los rivales ni las condiciones en las que se presentan.

El conjunto nacional necesita, por lo menos, conseguir dos o tres victorias y esperar que se den otros resultados para poder terminar el año entre el quinto y octavo lugar lo que le permitiría un sorteo más benévolo e ilusionante para el torneo ecuménico.

Así el panorama, el calendario que afrontarán Los Pumas durante la ventana de noviembre será el siguiente: el día 5 se medirá ante Japón, una semana más tarde se presentará en el Reino Unido frente a Gales, luego el 19 se medirá con Escocia y finalmente el 26 llegará el momento de chocar con Inglaterra en el mítico estadio de Twickenham.

“Tenemos que seguir trabajando, todavía nos falta mucho”

Finalizado el Rugby Championship, qué mejor que la palabra del capitán para hacer un balance de las cosas positivas y negativas que dejó el torneo para Los Pumas. A través de las redes sociales, el lunes Agustín Creevy emitió un comunicado donde expresó el sentir del equipo.

“Fin del Rugby Championship con muchas cosas que mejorar. Estamos transitando un año de mucha intensidad. Realmente no fue el final que queríamos. Tenemos que seguir trabajando y mucho. Todavía no termina el año ya que nos queda la gira de noviembre. Una gira súper exigente y difícil. Empezando en Japón, siguiendo por Gales, Escocia y terminando en Inglaterra. Normalmente son siempre tres partidos pero este año se sumó Japón en Tokio. Este partido será oficial y los puntos contarán para la clasificación al Mundial 2019. (Aclaro esto ya que muchos pensaban que era un amistoso). Tenemos autocrítica, sabemos que todavía nos falta mucho para ser el equipo que queremos ser. Pero me deja tranquilo ver que tenemos mucho amor por esta camiseta y nos sacrificamos continuamente para poner a los Pumas en lo más alto”.

“Entiendo la desilusión de la gente cuando no se llega al resultado que uno quiere, créanme que si hay personas que sienten esa frustración somos nosotros” (…..) “A esa gente que SABE, que le GUSTA y que DISFRUTA del rugby le agradezco sus mensajes y sus críticas constructivas”.

Ahora dos semanas de descanso que nos van a servir para pensar y recuperarnos (los que estamos lesionados) para llegar de la mejor manera a noviembre”.

“¡Gracias a todos nuevamente y disfruten del feriado!”