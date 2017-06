Los pedidos “caseros” de Paolo

El próximo 30 de junio, finalizarán los vínculos de 12 futbolistas del actual plantel de Rosario Central. Y Paolo Montero le dio hace varios días a los dirigentes la nómina de los que pretende que permanezcan en el club. De los cinco apuntados por Montero, ya hay dos que tienen todo en orden para la continuidad: Washington Camacho, por quien ya se anunció la compra del pase; y Paulo Ferrari, con quien se acordó de palabra un nuevo contrato por un año más, que ya está listo para la rúbrica.

¿Y los tres restantes? Las situaciones de Diego Rodríguez, Gustavo Colman y Germán Herrera se mantienen en veremos. Ya hubo charlas para retenerlos, pero las concreciones no llegan. En el caso del Ruso Rodríguez, la directiva auriazul ya dio el primer paso para conseguir su continuidad. Ayer, enviaron una oferta por la compra de la mitad del pase a sus pares de Independiente, tal como lo habían acordado hace unos días. Mientras que tanto Colman como Herrera ya rechazaron la primera propuesta que les efectuó Central por renovar un préstamo.

Los otros siete que concluyen vínculo en un par de días no continuarán formando parte del plantel. Y varios de ellos ya se despidieron. La lista contempla a: Esteban Burgos, Hernán Menosse, Dylan Gissi, Mauro Cetto, Cristian Villagra, César Delgado y Teo Gutiérrez.

El Rojo tiene la palabra

Tras enviar ayer la propuesta por la compra de la mitad del pase, la directiva de Central aguarda ahora la respuesta de sus pares de Independiente.

Según lo que pudo averiguar este diario, el ofrecimiento auriazul está por debajo de las pretensiones iniciales de los de Avellaneda (950 mil dólares por el 50 por ciento de la ficha). Pero en Arroyito reina optimismo de que las tratativas llegarán a buen puerto.

Lo único que podría complicar la negociación es si en las próximas horas se formaliza alguna oferta por el pase total del arquero. En este sentido, hay un fuerte rumor sobre la intención de un club mexicano de adquirir la ficha de Rodríguez en una cifra cercana a 1.700.000 dólares. Pero eso aún no sucedió.

Herrera cerca, Colman no

Para completar los pedidos “caseros” de Paolo, la directiva canalla ya hizo ofertas por la renovación de los préstamos de Colman y Herrera. Pero estas propuestas fueron consideradas insuficientes por los jugadores.

Según lo que averiguó este diario, en el caso de Herrera, la diferencia entre oferta y demanda no es considerable. Pero en el caso de Colman, los números están lejos.

Además, el volante recibió una propuesta del fútbol turco por 800 mil euros anuales. Y si bien la rechazó, no sería extraño que sea tentado por otros clubes. A favor de que Rosario Central consiga las renovaciones, los dos jugadores ya manifestaron públicamente su deseo de continuar en la institución de Arroyito.

Asamblea en el Cruce

Se llevará a cabo hoy la Asamblea General Extraordinaria, en la que se tratará el Presupuesto General de recursos y gastos del período comprendido desde el próximo 1º de julio hasta el 30 de junio de 2018. La cita está prevista en la sub sede Cruce Alberdi (Catamarca 3538) para las 18.30, hora fijada para el primer llamado a los socios.

La dirigencia auriazul aprovechará la ocasión para realizar también una Reunión Informativa. Esta se desarrollará una vez finalizada la asamblea extraordinaria y, en ella, la CD abordará distintos temas y les permitirá a los socios realizar las consultas. Para participar de la Asamblea, los requisitos son ser socio mayor de 18 años con al menos un año de antigüedad, presentar DNI y carnet con cuota de junio al día. Para los interesados en conocer el Presupuesto General que será sometido a votación antes de concurrir a la Asamblea, pueden hacerlo en la Sede Virtual del Club.

Despedidas en redes sociales

En las últimas horas, algunos futbolistas de Central que finalizan su contrato con la entidad el próximo 30 de junio, utilizaron las redes sociales para despedirse de amigos e hinchas.

El que abrió el camino fue Teo Gutiérrez, quien lo hizo el fin de semana en su cuenta de Instagram. Los que se sumaron luego, también en Instagram, fueron los defensores Hernán Menosse y Germán Burgos.

Con una foto propia, jugando en el Gigante, Menosse se despidió escribiendo este texto: “Quería dejarles un mensaje para agradecerles el cariño que me han dado este año; traté de dar el máximo en cada partido que me tocó; gracias a los dirigentes a la hermosa hinchada, a mis compañeros y empleados del club que en los momentos duros estaban conmigo junto a mi familia; me llevo al Canalla en el corazón, seguro de que el camino que comienza será exitoso porque se lo merecen por ser un club tan grande, hasta pronto familia Canalla”.

Burgos, en tanto, eligió una foto tomada junto a algunos compañeros de equipo durante una jornada de pesa en el Paraná. “Los amigos son hermanos que se eligen… Los hermanos son amigos que se quieren… Los voy a extrañar. Pasamos malos y buenos momentos, siempre juntos!!”, fue el mensaje que dejó el defensor en la red Instagram.

Refuerzos a la espera

El Mundo Central aguarda con expectativa que se confirmen las contrataciones de los primeros refuerzos para la temporada que viene. Y si bien ayer no hubo avances de consideración en las negociaciones abiertas, sigue reinando optimismo de que estas tengan final feliz.

Néstor Ortigoza, el paraguayo Carlos Rolón, Rafael Delgado y Gerónimo Poblete son los que hoy parecen más cerca de convertirse en jugadores de Central. Pero todavía no hay nada concreto al respecto.

Es más, reina la sensación que hay prioridad por la llegada de Ortigoza. Es que, de los nombres que hay en danza, parece el más fuerte. Y podría servir como golpe de efecto para contrarrestar el cimbronazo que generó en Arroyito la salida de Pinola a River.

En otro orden, el representante de Salazar, José Luis Luraschi, se reunió ayer con dirigentes de San Lorenzo y Racing. ¿El objetivo? Tratar de definir el futuro del lateral, que es pretendido por esos dos clubes, que ya hicieron oferta a Central por su pase.

De todas maneras, fuentes consultadas por El Hincha indicaron que el lateral derecho prefiere vestir la camiseta de San Lorenzo. La Copa Libertadores parece más tentadora que la Sudamericana que está disputando Racing. Así, la dirigencia canalla tiene el visto bueno del jugador para negociar con sus pares del Ciclón.