Los Palmeras iban a tocar en Santa Fe pero José Corral les bajó el pulgar

Como ocurrió el último domingo en Rosario, Los Palmeras tenían previsto un show gratuito al aire libre este domingo, en el Puente Colgante de Santa Fe, junto a la Orquesta Filarmónica. Pero el municipio santafesino no autorizó el show con la excusa de que se están realizando trabajos en esa zona.

“Nuestro intendente José Corral nos niega el permiso para actuar este domingo en el Puente Colgante por razones desconocidas que no nos explican”, señalaron desde el Facebook oficial de Los Palmeras, quienes definieron la decisión del intendente como “lamentable”.

“Lamentamos que no puedan disfrutar de este hecho histórico para nuestra ciudad como lo fue en Rosario por este motivo. El sitio donde lo realizaremos se encuentra a confirmar para este domingo”, agrega el comunicado del mítico grupo de cumbia nacido hace 45 años en la capital santafesina.

El tema generó por estas horas un fuerte debate político en Santa Fe, en el que se cruzaron las habituales chicanas de campaña. El gobierno provincial –a cargo de la organización del show– y el municipio gobernado por Corral cruzaron mutuas acusaciones. El propio intendente anunció que pasado el mediodía dará una conferencia de prensa para aclarar la postura de la Municipalidad.

Marcos Camino, uno de los líderes de Los Palmeras, contó en Aire de Santa Fe: “Hace cinco meses que estamos planificando esta fiesta. La única persona que no se da cuenta de que podemos posicionarnos a nivel cultural y nacional a través de nuestra música es José Corral, por eso se merece el nombre de bobo y estúpido. Corral no quiere a la cumbia, no quiere a los negros”.