Los odontólogos también suspendieron la atención para el Pami

Los trabajadores odontológicos suspendieron esta semana la atención a Pami Rosario por la falta de pago de la cuota per cápita que perciben por atender a los jubilados, correspondiente a noviembre. Los dentistas debían cobrar entre el 15 y el 19 de este mes, pero eso no ocurrió y este miércoles empezaron con la medida de fuerza, a lo que se sumó una protesta en la puerta del edificio de San Lorenzo al 900. Ese día, las autoridades de Pami prometieron la acreditación de haberes para el jueves. Pero hasta este viernes no habían recibido el depósito por lo que continúan con la suspensión del servicio. La medida afecta a 150 mil jubilados en todo el sur provincial y se hizo extensiva al resto de Santa Fe.

La cuota per cápita que recibe un odontólogo por cada afiliado de Pami que atiende es de 11 pesos, cifra que no tuvo aumentos desde julio del año pasado. El pago suele atrasarse todos los meses, siendo la norma cobrar mucho después del 10. “Por lo general el depósito se atrasa hasta el 19, pero la semana pasada hablamos con las autoridades para que tengan en cuenta el fin de año y las fiestas, porque es una falta de respeto cobrar tan tarde”, dijo a El Ciudadano Norma Cáceres, representante del Gremio Odontológico Argentino.

Pero el lunes 19 llegó sin cobro, por lo que el miércoles los odontólogos decidieron suspender la atención a los jubilados afiliados al Pami y protestaron en la puerta de la sede de San Lorenzo al 900. Allí, después de varias horas fueron atendidos por las autoridades, que prometieron el depósito para el día siguiente.

El reclamo incluyó también la deuda que la prestadora tiene desde julio por el pago de las prótesis dentales. Durante la sentada, los odontólogos no fueron atendidos por ninguna autoridad por lo que aún no contaban con fecha de cobro de sus haberes. Igualmente, con la medida los trabajadores consiguieron que les entreguen un cheque por la deuda del mes de julio de prótesis.

“No puede ser que lleguemos a Navidad sin cobrar. No estamos reclamando una locura, sino que nos paguen lo que trabajamos. Los empleados de Pami recibieron su salario y aguinaldo sin problema. Nosotros cobramos muchísimo menos”, se lamentó Cáceres.