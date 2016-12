Los municipales rechazaron bono y van al paro lunes y martes

Los municipales no llegaron a un acuerdo con los intendentes y presidentes comunales y van al paro el lunes 5 y martes 6 en toda la provincia. Es en rechazo al bono de fin de año –de entre 2.000 y 3.000 pesos, según el salario– que ofrecieron los intendentes en la reunión realizada en Santa Fe.

Los representantes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia (Festram) dejaron en claro que no se conforman con un bono y reiteraron su reclamo de una recomposición salarial igual para todas las categorías.

La propuesta presentada por los representantes de intendentes y presidentes comunales consiste en un bono de fin de año de 3.000 pesos para empleados con salarios brutos de hasta 15 mil pesos; 2.500 para los que ganan entre 15 mil y 30 mil; y 2.000 pesos para los salarios brutos mayores a 30 mil pesos.

Los miembros de la Festram rechazaron de plano la propuesta porque no les conforma el mecanismo –quieren un aumento, no un bono–, ni las cifras, ni los plazos: en lugar de establecer una modalidad única, no se contemplan las fechas de pago sino que queda a criterio de cada administración.

“La oferta de los intendentes de ninguna manera es satisfactoria”, evaluó el secretario general de la Festram, Claudio Leoni. “La oferta no contempló nuestro requerimiento de mejorar el salario real de los trabajadores. Hubo una propuesta que rechazamos”, abundó.

Para Leoni, en realidad, es una propuesta “como la que se hizo en otros lados”, en referencia al bono ofrecido por el gobierno provincial a los gremios estatales y docentes. “No es una negociación, sino una imposición. Y en función de que no se pudo revertir eso, resolvimos ratificar el paro de actividades porque no tenemos mandato para considerar una propuesta de esta naturaleza”, agregó.

Leoni aclaró que tampoco se contemplaron otras demandas de la Festram, como el blanqueo de parte del salario que aún sigue en negro y garantías de que las negociaciones de 2017 se ubicarán por encima de la inflación. El martes 6, a las 15, se reunirá el plenario de secretarios generales de la Festram para evaluar el resultado del paro de 48 horas y decidir los pasos a seguir.

“Posición intransigente”

“Nos encontramos con una posición bastante intransigente de parte de Festram”, indicó María Martín, secretaria de Gobierno de la ciudad de Santa Fe, una de las representantes de los intendentes y jefes comunales en la paritaria municipal. “Esperamos que reflexionen y podamos avanzar en las discusiones, porque no hay ninguna razón para que las comunas y municipios que tantas dificultades tienen deban pagar una suma superior incluso a la que acordó el gobierno provincial, que tiene más recursos”, expresó.

“No podemos llevar a todas las comunas a pagar una suma de 3.000 pesos a todos los trabajadores porque las estaríamos condicionando a una situación que no pueden afrontar”, indicó. “Hay mucha predisposición de parte de los municipios y comunas para arribar a un acuerdo y necesitamos que también haya predisposición de parte de los trabajadores”, concluyó la funcionaria municipal.

“Lejos de las aspiraciones”

El líder de los municipales rosarinos, Antonio Ratner, opinó que la propuesta presentada ayer “está lejos de las aspiraciones de los trabajadores” y cuestionó la modalidad de pago y las diferencias entre los sueldos más altos y los más bajos: “Pretenden segmentar el pago en tres veces. Ellos ofrecen un monto que podríamos aceptarlo, pero sin generar diferencia con los trabajadores”. En Rosario, durante el paro del 5 y 6 habrá guardias mínimas en las dependencias municipales.