“Los menores tienen bajísima incidencia en delitos graves”

El ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni resaltó ayer que hay una “incidencia bajísima” de homicidios cometidos por menores de 16 años y afirmó que “no es el gran drama en términos generales”, al tiempo que reconoció que con la legislación actual a los adolescentes “no se le hace un proceso” judicial debido.

“Lo primero que pasa con un chico menor de 16 es que no se le hace un proceso. No hay un proceso previo en el que se le prueba como a cualquier adulto que cometió un delito. Ahí se lo está privando de garantías”, sostuvo el actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En declaraciones radiales, el magistrado se refirió a la intención del gobierno de discutir una reforma del régimen penal juvenil y afirmó que “la llamada baja de imputabilidad no es ninguna baja de imputabilidad: es saber si se le aplica al niño o adolescente la misma pena que el adulto o no. En definitiva es eso”.

“Tenemos en delitos graves en la ciudad (de Buenos Aires) una incidencia en homicidios de menores de 16 años bajísima, de uno por año y a veces no hay ninguno. De modo que ese no es el gran drama en términos generales”, precisó.

Respecto a las medidas a imponer ante un menor que cometió un delito, Zaffaroni señaló que “internar a un chico es una pena, es como una cárcel para chicos”, a la vez que reclamó que “hay que probar judicialmente que el chico hizo algo”.

“Si tenemos apenas un caso por año, aproximadamente, no se justifica que se tome una medida represiva para todos los adolescentes de esa edad. Si no, lo que estamos haciendo es meter preso al que se hurtó el sándwich de milanesa”, graficó el juez de la CIDH.

En ese sentido, destacó que los adolescentes involucrados en hechos delictivos “por el hecho de ser menores no dejan de ser ciudadanos, y tienen los mismos derechos que todos ante la Justicia”.

“Papelón internacional”

Por otra parte, Zaffaroni cuestionó ayer el “papelón internacional” que, según consideró, genera la detención de la líder de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala, y lamentó que se dé esta situación “después de los años y los esfuerzos para limpiar al país de las violaciones de derechos humanos”.

“Es una detención arbitraria, es una detención política, es una vergüenza lo que está pasando con el Poder Judicial de Jujuy, es un empecinamiento del gobernador (Gerardo Morales), es un empecinamiento de tipo personal”, sostuvo el ex integrante de la Corte Suprema.

El magistrado consideró que el referente de la UCR “está aprovechando una situación interna de Jujuy para reafirmarse él con la prisión de Milagro Sala”, quien se encuentra detenida desde hace un año en el Penal de Alto Comedero.

“Esto le está generando un problema al gobierno nacional, pero el problema del gobierno nacional me importa poco. Lo que me interesa es que los argentinos estamos haciendo todos un papelón internacional con esta detención de tipo político”, remarcó el actual integrante de la CIDH.

En ese sentido, Zaffaroni criticó a Morales y a Macri por los efectos en la mirada internacional que hay sobre la Argentina en lo que respecta a la protección de los derechos humanos tras “años y esfuerzos” para “quedar con las manos limpias”, en alusión a la política de enjuiciamiento contra los represores de la última dictadura militar.

“Un problema sindical”

El ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni se refirió ayer a la inclusión de los trabajadores del Poder Judicial que ingresen en 2017 para que paguen impuesto a las Ganancias y señaló que puede haber “un problema sindical” si se intenta hacer lo mismo con el resto de los trabajadores judiciales beneficiados por la exención.

“Esta fue la solución que adoptaron en Estados Unidos en la década del 30. Yo creo que habría que resolverlo de otra manera. No se trata de que no pagan los jueces (ingresados antes del 1° de enero de este año), sino que tampoco lo hace todo el personal del Poder Judicial (que también haya entrado antes de esa fecha). Ahí hay un problema sindical que hay que hacerse cargo, porque no se le puede sacar el 20 o el 30 por ciento del salario a alguien de un día para el otro”, sostuvo.