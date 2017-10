Los medios del mundo destacaron el triunfo de Cambiemos

La prensa internacional destacó el buen desempeño del oficialismo en las elecciones legislativas y destacó que el presidente Mauricio Macri se colocó en una buena posición de cara a una posible reelección.

El diario español El País calificó de “aplastante” la victoria de Cambiemos y señaló que el oficialismo “sustituyó” al peronismo como “eje de la política local”.

También el matutino español El Mundo aseguró que los comicios “consagraron” a Cambiemos y que ahora tendrán “poder para emprender un paquete de reformas políticas y económicas”.

A su vez, la cadena británica BBC, consideró que a partir del triunfo electoral en los comicios legislativos, Macri será capaz de implementar reformas económicas e institucionales.

En tanto, el diario chileno La Tercera consideró que “Cristina Kirchner quedó en un muy mal pie para liderar la oposición y en su deseo de convertirse en una carta presidencial para 2019”.

Por su parte, el diario mexicano Excelsior aseguró que la derrota de la ex presidente “tranquilizará a los inversores que temían a sus políticas económicas de profunda intervención estatal”.

A su vez, tanto The New York Times como The Wall Street Journal destacaron que se trató de una victoria “clave” que posiciona a Macri para una reelección, al tiempo que “envalentonará” a los rivales peronistas de Cristina Kirchner.

The Washington Post habló de un “fuerte apoyo” por parte del electorado, lo que le dará al presidente Macri un mejor posicionamiento en el Congreso.