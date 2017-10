“Libretos escritos en Buenos Aires no nos resuelven los problemas”

Pablo Javkin, candidato a concejal por el Frente Progresista, recorrió este martes las instalaciones del Mercado de Productores, donde cada día trabajan más de 2.000 personas. Allí remarcó la importancia de seguir hablando de los temas de interés en la ciudad y destacó: “No sirven los libretos escritos en Buenos Aires. Hay que hablar de Rosario y resolver los problemas de la ciudad a lo rosarino, porque a nosotros nunca nadie nos regaló nada, porque nuestros problemas no se van a resolver desde un escritorio de Buenos Aires”.

“Los debates mostraron algo claro, y es que no sirven los libretos escritos en Buenos Aires. Hay candidatos que tuvieron que leer lo que les escribieron desde Capital Federal, y los hicieron equivocar mencionando obras de Baigorria, y no culpo a ellos, pero está claro que los problemas de la ciudad no los va a resolver un funcionario que no sabe ni dónde quedan los barrios de Rosario”, aseveró Javkin.

En ese sentido, recordó que “los cambios en la ciudad ya están en marcha”, y amplió: “Vine a producir cambios, hechos concretos, y los pusimos en marcha con obras. Hay una diferencia muy grande entre comentar y hacer, hay barrios a los que hay que transformarlos, y nosotros lo estamos haciendo”.

De cara a la elección del próximo domingo, el candidato que encabeza la lista del Frente Progresista manifestó la importancia de “resolver los problemas que tiene la ciudad, desde la ciudad”. En consecuencia, afirmó: “Cuando un candidato lee las obras que la Nación está haciendo en Rosario y nombra cuatro o cinco de Granadero Baigorria, no es culpa del que las lee, pero sí está claro que nadie desde Buenos Aires va a resolver nada desde un escritorio a trescientos kilómetros. Esa es la diferencia entre comentar y hacer”.

“Cuando hay que discutir los temas de fondo, cuando hay que ir a Buenos Aires a pelear, sin importar si se es de un partido u otro, hay que defender a Rosario y a Santa Fe, eso no se puede hacer leyendo un libreto o lo que mandan a decir desde Capital Federal”, concluyó el actual secretario General del municipio.

Por último, y en referencia al Mercado de Productores, Javkin reafirmó la importancia de profundizar estrategias de cercanía con el sector productivo en la ciudad. “Nosotros queremos seguir acercando al productor con el consumidor, por eso pusimos en marcha un proyecto como el Mercado del Patio, para que los rosarinos puedan comprar más barato y que la cadena de comercio sea más corta, generando un beneficio para todos”, cerró.