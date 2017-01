Los kelpers piden un muro que los separe de la Argentina

Los habitantes de las islas Malvinas que defiende la ocupación británica realizaron un irónico y provocador reclamo a la primera ministra del Reino Unido Theresa May, para que solicite a su par estadounidense Donald Trump que levante un muro en las islas “para mantener a la Argentina afuera” como el que prevé hacer en la frontera con México.

“Hola Theresa May puede por favor preguntarle a Donald Trump si puede construir un muro para mantener a la Argentina afuera. Gracias #Falklands”, escribió en Twitter el grupo de kelpers que maneja la cuenta @falklands_utd.

Luego escribieron otro mensaje en el que se burlaron de la Argentina y de sus capacidades económicas para afrontar los gastos de tamaña construcción. “Pero no se preocupe, nosotros vamos a pagarlo. Argentina no se puede hacer cargo de un balde y una pala, menos de hacer un muro de verdad”, lanzaron los kelpers.

El mensaje llegó luego de que Trump firmara la orden para comenzar a construir 3.000 kilómetros de muro en la frontera con México, una de sus grandes promesas de campaña, en busca de luchar contra la inmigración ilegal.

La mención a May tampoco fue casual, ya que en las próximas horas se reunirá con el presidente de Estados Unidos para analizar la relación política y comercial entre ambos países en el marco del brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

INVESTIGAN VANDALISMO

La Policía de Malvinas puso en marcha la investigación por los actos de vandalismo ocurridos en el cementerio de Darwin –donde descansan los restos de los soldados argentinos fallecidos durante el conflicto armado de 1982–, que incluyeron destrozos a una imagen de la Virgen de Luján, y que motivó un reclamo del gobierno argentino. El gobierno británico de las Malvinas confirmó que la imagen de la Virgen fue dañada y en un comunicado indicó: “Este tipo de daños es claramente angustioso para las familias y lamentado por el pueblo de las Islas Malvinas”. “El gobierno y la gente de las Islas Malvinas siempre se han sentido contentos de ver a los veteranos británicos y argentinos y sus familias visitar las islas y lamentamos mucho el daño a la estatua”, agregó la administración británica que gobierna el archipiélago del sur.

Just kidding. We don’t need a wall. This rickety old fence would keep Argentina out. #Falklands #MSAGA pic.twitter.com/ygx2aGBYqv

— Falkland Islands (@falklands_utd) 26 de enero de 2017