La ministra de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco aseguró que “el registro de femicidios crece y cada vez son más cruentos, una mujer por día muere por violencia”, por lo que exhortó a los jueces a pensar estos casos “con una perspectiva de género” y a que no consideren una nimiedad el hecho de pelearse en la casa”.

En un mensaje emitido a través del portal de la Corte Suprema, Highton de Nolasco aseguró que “los casos de femicidios no pueden aceptarse, no hay excusa para la violencia de género, la Corte está invirtiendo mucho dinero para resolver estos casos y queremos resultados”.

“Los femicidios crecen, son más cruentos y más perversos, hubo 19 femicidios en 17 días, más de uno por día, esta cifra nos mueve a repensar todo ante una cultura que sigue siendo machista”, sostuvo la ministra de la Corte.

Indicó que la Corte “hace muchos esfuerzos a través de la Oficina de Violencia Doméstica que atiende 1.000 casos por mes, casos efectivos que se envían a los Tribunales, al tiempo que se invierte en capacitación en perspectiva de género”.

Precisó que la Corte “está haciendo una inversión” y agregó: “El 80 por ciento de los requirentes de la Oficina de Violencia Doméstica son mujeres, por lo que está claro que hay una parte que sufre más que otra” los casos de violencia.

“Quiero exhortar a los jueces a que piensen con una perspectiva de género a que no consideren que es una nimiedad el hecho de pelearse en la casa, eso no debe ocurrir, no es normal, no se puede aceptar”, dijo Highton.

Precisó que el dinero que invierte la Corte es para que los jueces sigan adelante con estos casos, considerándolos con una perspectiva de género y destacó, dirigiéndose a los magistrados que “queremos resultados, en el registro surgen los resultados y vemos que crecieron, no hay excusa para la violencia de género”.