Los estrenos de Cine

Cigüeñas

Las cigüeñas antes entregan bebés, y ahora entregan paquetes para la compañía multinacional Cornerstore.com. Junior, la mejor cigüeña de la compañía está a punto de ser ascendido cuando accidentalmente activa la máquina de bebés. “Cigueñas” es una película completa en español, donde el argumento menciona a la empresa que llevaba a cabo el reparto de bebés, y ahora deben volver a su antiguo trabajo tras un error de Junior, que accidentalmente enciende la Máquina de Hacer Bebés y produce una adorable niña de manera desautorizada. Junto a su amigo Tulip, el único humano del lugar, Junior intentará repartir ese paquete tan problemático antes de que su jefe se entere, debe enviarlos a los hogares de sus nuevos padres.

En el teaser de la comedia animada de Warner Bros se ve al jefe de la empresa, que realiza una especie de vídeo corporativo explicando el buen funcionamiento de su servicio de Tele-Cigüeña, mientras que tras él una de las empleadas intenta hacerse con el control de la maquinaria.

‘Cigüeñas’ ha sido codirigida por Nicholas Stoller, guionista de ‘Los Muppets’ (2011) y ‘Sex tape. Algo pasa en la nube’ (2014), y Doug Sweetland, que en su caso debuta como director tras formar parte del equipo de animación de algunos títulos de Pixar como ‘Toy Story’ (1995) y ‘Los Increíbles’ (2004).

Salas: Monumental, Showcase, Village, Hoyts.

Los siete magníficos

Remake de un western épico, el director Antoine Fuqua nos ofrece una moderna visión de la clásica historia “ Los 7 magníficos”. En la América posterior a la Guerra Civil, en pleno Salvaje Oeste, un pequeño pueblo mexicano llamado Rose Creek es asediado constantemente por el ataque continuo de pandillas de bandidos. Siete hombres armados del lejano oeste, eventualmente unen sus fuerzas para proteger un poblado de salvajes ladrones.

Antoine Fuqua realiza su versión del clásico de John Sturges con un elenco encabezado por Denzel Washington, Ethan Hawke, Chris Pratt Ethan Hawke y Vincent D’Onofrio.

Apta mayores de 13 años con reservas

Salas: Monumental, Showcase, Village, Hoyts

El hombre que conocía el infinito

Biopic ingés basado en la biografía “The Man Who Knew Infinity: A Life of the Genius Ramanujan” de Robert Kanigel, con las actuaciones de Jeremy Irons, Dev Patel, Toby Jones, bajo la dirección de Matt Brown.

Después de crecer en la pobreza en su India natal, Srinivasa Ramanujan Iyengar es aceptado en la Universidad de Cambridge durante la Primera Guerra Mundial donde se convierte un pionero en teoría matemática bajo el ala de su profesor G.H. Hardy, así el matemático indio hizo importantes contribuciones al mundo de las matemáticas como la teoría de los números, las series y las fracciones continuas. Con su arduo trabajo, Srinivasa trabajó sus teorías matemáticas a pesar de todos los impedimentos que su origen indio suponían para los estándares sociales de aquella época.

Apta mayores de 13 años.

Salas: Monumental, Showcase, Village, Hoyts, Del Centro.

Las maravillas

“Le meraviglie”, es una película italiana de Alice Rohrwacher, historia que obtuvo el gran premio del Festival de Cannes en 2014.

Fin del verano en un pueblo de la Umbría italiana. Gelsomina vive con sus padres y sus tres hermanas pequeñas en una granja destartalada en la que se dedican a la producción de miel. Las chicas crecen alejadas de todos pues su padre cree que se acerca el fin del mundo y prefiere el contacto con la naturaleza. Sin embargo, las reglas estrictas que mantienen unida a la familia se fragilizan con la llegada de Martín, un joven delincuente enviado por un programa de reinserción. También la llegada a la región del equipo de un concurso de televisión conocido como “Las maravillas del campo” – que ofrece un premio monetario y un crucero de lujo a la familia más tradicional – hará que la tensión dentro de la familia de Gelsomina vaya en aumento.

Actúan: Alba Rohrwacher, Maria Alexandra Lungu, Sam Louwyck, Sabine Timoteo, Monica Bellucci, Agnese Graziani, Luis Huilca Logroño, Eva Morrow, Andre M. Hennicke, Carlo Tarmati.

Apta para mayores de 13 años.

Sala: Del Centro.

El muerto cuenta su historia

Película nacional de Fabián Forte con las actuaciones de Diego Gentile, Emilia Attias, Damián Dreizik y Viviana Saccone, en una comedia fantástica. El filme narra la historia de un director de cine publicitario machista y egoísta, que aprovecha su pequeña posición de poder para engañar mujeres y que cae en manos de tres vampiras que se cobran con él una sangrienta venganza.

Apta mayores de 13 años

Salas: Monumental, Showcase, Village, Hoyts.

El padre

Película nacional de Mariana Arrutti, donde relata el inicio de una búsqueda a cuarenta años de la muerte de su padre. La directora de la película emprende un viaje con más preguntas que certezas acerca de aquel confuso episodio de un accidente de tren en el que su padre perdió la vida. En ese recorrido intentará desentrañar en los silencios familiares y del entorno social más cercano, las complicidades de los primeros años 70 que terminaron por borrar su historia del relato de todos. Lo confuso y fragmentado, la memoria y el olvido, los cabos sueltos de lo que ya no es posible saber, marcarán las vivencias de este recorrido en busca de un padre del que poco supo hasta hoy. La realizadora de Trelew vuelve ahora su mirada sobre su propia historia familiar, para encontrarse con un doble desaparecido: “Yo crecí sin un papá no porque hubiera muerto sino porque ese papá no estuvo dicho, no estuvo presente en el recuerdo”, sostiene Arruti.

Apta mayores de 13 años.

Sala: Village.

El peor día de mi vida

El día de su cumpleaños, será el peor día de su vida. Y deberá aprender a soltar, desprenderse y vivir mejor. Julio Cabrera es un actor desocupado, cumple 50 años y le espera un día muy particular. Se juega el retorno a la pantalla chica a través de una campaña publicitaria, en el mismo día que tiene que hacerse cargo del destino final de las cenizas de su hermano. Ese hermano mellizo con quien guarda los recuerdos más entrañables, pero también con quien sigue peleado por deudas del pasado.

Así entonces intentará terminar el trámite, entregando a su cuñada, las cenizas que hoy descansan en una lata de bizcochos. La misma lata que fuera motivo de riña en la temprana edad de los dos hermanos. Pero la viuda, que ya goza de nueva compañía, rechazará la oferta excusándose con lágrimas y sensibilidad prefabricada. Se presentará en la productora cargando con su hermano en la vieja lata oxidada, para sufrir un nuevo rechazo que lo aleja de ese retorno tan ansiado. Tras una trágica sucesión de hechos, Julio siente que el mundo y la vida le dan la espalda, en este día, que es el peor de todos.

Javier Lombardo (quien estuvo al frente del elenco de “Historias Mínimas”, de Carlos Sorín), protagoniza esta comedia del director Daniel Alvaredo.

Apta mayores de 13 años.

Salas: Showcase, Village

Querido Papá

El drama israelí Baba Joon’ cuenta la historia de Yitzhak y su hijo Moti. Yitzhak dirige la granja de pavos que su padre construyó con sus propias manos después de que emigraran de Irán a Israel. Cuando Moti cumple trece años, Yitzhak le enseña el oficio para que siga orgulloso la tradición familiar, pero a Moti no le gusta trabajar en el granero, sino los coches de chatarra y devolverlos a la vida. Sarah, la madre del chico intenta conciliar entre los dos, mientras que el abuelo empuja a Yitzhak a tener mano dura con el niño. Dirigida por Yuval Delshad, con Asher Avrahami, David Diaan, Navid Negahban, Elias Rafael y Viss Elliot Safavi.

Dirigida por Yuval Delshad, con las actuaciones de Asher Avrahami, David Diaan, Navid Negahban, Elias Rafael, Viss Elliot Safavi.

Apta mayores de 13 años.

Sala: Del Centro.

The Rolling Stones: Havana Moon

El histórico recital de los Rolling Stones que marcó el cierre del tour latinoamericano que los trajo a Argentina. Este concierto se filmó al final de la gira por América Latina en el año 2016, llamada Olé Tour, cuando Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood le presentaron un repertorio musical verdaderamente espectacular a más de 1,2 millones de fanáticos. The Rolling Stones Havana Moon está dirigida por el joven realizador de videoclips y documentales nominado a varios premios Grammy, Paul Dudgale.

Salas: Showcase, Village, Hoyts, con funciones únicas los días viernes 23 y martes 27.

Horarios y Salas de Exhibición en Cinéma Cartelera