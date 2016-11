Los estrenos de Cine

Horarios y Salas de Exhibición en Cinèma Cartelera

Como una novia sin sexo

Película de Lucas Santa Ana donde el director presenta a un grupo de tres jóvenes de 20 años, que están en un bosque frente al mar, en un lugar perfecto para acampar y donde intentan reencontrarse para recuperar una amistad, la adolescencia vivida confronta a la nueva juventud, los deseos son distintos, algunos correspondidos, el tiempo los ha cambiado y la aparición de una chica los llevará al límite de sus deseos a riesgo de romper todos los lazos que los unen.

Con las actuaciones de Javier De Pietro, Agustín Pardella, Marcos Ribas, Luana Pascual.

Salas: Monumental y Showcase.

Después de nosotros

Joachim Lafosse (Los caballeros blancos) vuelve a la cartelera con Después de nosotros, drama en el que también firma un guion junto a Mazarine Pingeot que intenta reflejar las emociones fuertes que se encuentran detrás de los conflictos de pareja, especialmente cuando éstos son motivados por razones económicas. Sin embargo, Lafosse no sólo se detiene en las causas monetarias, y emplea el dinero como metáfora de aquello que tanto una como el otro han invertido en un matrimonio que se desmorona irremediablemente. Delante de las cámaras, la nominada al Oscar Bérénice Bejo (The Artist) y Cédric Kahn (Un hombre de altura) protagonizan este enfrentamiento en el que Marthe Keller (Más allá de la vida) y los jóvenes debutantes Jade y Margaux Soentjens se convierten en secundarios y espectadores de excepción.

Apta mayores de 13 años.

Salas: Showcase Del Centro

https://www.youtube.com/watch?v=7LU69VbEhAQ

Jack Reacher 2

Basada en la novela de Lee Child “Jack Reacher: never go back” que ha vendido más de 100 millones de libros en todo el mundo. Jack Reacher vuelve para impartir su particular visión de justicia. La Mayor Susan Turner, líder de la antigua unidad militar de Reacher, es falsamente acusada de traición. Jack Reacher tendrá que sacarla de prisión y descubrir la verdad detrás de una conspiración gubernamental para limpiar sus nombres y salvar sus vidas. Durante el escape, Reacher descubrirá un secreto de su pasado que podría cambiar su vida para siempre.

Con los protagónicos de Tom Cruise y Cobie Smulders bajo las ordenes de Edward Zwick.

Apta para todo público

Salas: Monumental, Showcase Village, Hoyts

La larga noche de Francisco Sanctis

Película de Francisco Márquez y Andrea Testa. El drama está ambientado en Buenos Aires, en 1977, cuando Francisco Sactis, un hombre de familia sin compromiso político, recibe en plena dictadura militar la información precisa de dos personas que los militares van a desaparecer. Esa misma noche deberá tomar la decisión más importante de su vida. “La larga noche de Francisco Sanctis”, de Francisco Márquez y Andrea Testa, que versiona un relato de Humberto Constantini publicado en 1984, llega a las pantallas locales tras un extenso y exitosos recorrido por festivales.

Con Diego Velázquez, Laura Paredes, Valeria Lois, Marcelo Subiotto, Rafael Federman

Salas: Showcase Del Centro, Village

Noche Diabólica

“From the Dark” es un filme de Conor McMahon en el que una pareja en un viaje a través de la campiña irlandesa se encuentra con una criatura de aspecto horrible que sólo ataca en las noches, desatando un verdadero infierno del que les será imposible escapar.

Sarah y Mark son una joven pareja que quiere pasar un fin de semana en el campo. Todo venía bien hasta que se pierden y acaban con su automóvil atascado en el barro en medio de un camino desconocido y desolado. Al caer la noche no tardarán en darse cuenta de que hay algo que los intenta cazar.

Salas: Showcase Village, Hoyts.