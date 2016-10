Los estrenos de cine

Horarios y Salas de Exhibición en Cinèma Cartelera

El contador

Drama de suspenso de Gavin O’Connor protagonizada por Ben Affleck en la piel de Christian Wolff, un genio de las matemáticas con más afinidad para los números que para la gente. Detrás de la apariencia de oficina de contadores públicos de una pequeña ciudad, Wolff trabaja como contador autónomo para algunos de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. Christian, con la División Judicial de Delitos del Departamento del Tesoro, administrada por Ray King empezando a asediar, se hace cargo de un cliente legítimo: una compañía de vanguardia en robótica en donde una auxiliar contable ha descubierto una irregularidad que involucra a millones de dólares. Pero a medida de que Christian se acerca a la verdad, son los números de bajas los que comienzan a incrementar. Completan el elencoAnna Kendrick, J.K. Simmons, Jon Bernthal, John Lithgow, Jeffrey Tambor.

Apta para mayores de 16.

Salas: Monumental, Showcase, Village, Hoyts

El hijo de Dios

Western nacional de Mariano Fernández y Gastón Girod. En la semana de Pascuas tres amigos viajan al pequeño pueblo de Betania, sometido futbolísticamente al poderío de Pilatos, el comisario y arquero local. Luego de una trifulca con las fuerzas policiales, los muchachos son apresados y obligados a aceptar el duelo futbolístico propuesto por Pilatos para recuperar su libertad. Todo parece perdido, pero la repentina aparición de un misterioso jugador llamado Jesús, torcerá el trámite del partido y el destino del fútbol de Betania para siempre. Con las actuaciones de Paulo Soria, Juanki Lo Sasso, acompañados por Ignacio Ballone, Agustín Repetto, Bruno Alcón.

Apta para todo público con leyenda

Sala: Showcase,

La fiesta de las salchichas

Película animada sobre una salchicha, que emprende un viaje para descubrir la verdad sobre su propia existencia. La comida va a descubrir la verdad fuera de la puerta del supermercado. Salchichas, bollos, panecillos, pan de pita… Todos los alimentos viven felices en los estantes de un supermercado, soñando con el instante en que serán elegidos. Pero cuando, por fin, a un pequeño grupo le llega tan esperado momento, descubrirán que su destino no es la Tierra Prometida, sino una situación mucho más cruel de lo que habían imaginado: se los quieren comer. Deciden entonces informar a sus compañeros sobre cuál es la finalidad de su existencia para intentar escapar a un destino tan terrible. Con dirección de Conrad Vernon, Greg Tiernan.

Apta para todo público.

Salas: Monumental, Showcase, Village, Hoyts.

La Resurrección del mal

Película de terror de Andrew C. Erin, con Jennifer Lafleur, Brian Howe, Matt Lasky, Toby Lasky. Una perturbada joven hace de su residencia un departamento gótico donde deberá enfrentar un aterrador mal. Bienvenido a Havenhurst, es un complejo de apartamentos de estilo gótico en el corazón del distrito histórico Tudor de la ciudad de Nueva York. Un edificio antiguo muy bien mantenido, que alberga a más de 3.000 residentes y muchos oscuros secretos. Jackie es una joven mujer con problemas de adicción al alcohol, es dada de alta de rehabilitación. Atormentada por la culpa por la trágica pérdida de su hija de 8 años de edad, Jackie se involucra rápidamente en los misterios de Havenhurst, en particular en la desaparición de la inquilina anterior del apartamento, una mujer que recientemente desapareció sin dejar rastro. Con la ayuda de un curtido detective de policía de Nueva York y una niña solitaria que vive bajo la sombra de sádicos caprichos de sus cuidadores, Jackie no sólo debe combatir sus demonios internos sino también con los reales que viven tras los muros de Havenhurst.

Salas: Monumental, Showcase, Village

Miss

Comedia nacional del director Robert Bonomo. Robert Law tiene más de 30 años y vive obsesionado con la idea de dar su primer beso y de batir algún récord mundial, el que sea. Robert cuida temporalmente una casa de los suburbios de Buenos Aires. En una de sus salidas por la ciudad, Laura pisa accidentalmente su mano. Sin que ella lo sepa, Robert decide seguirla por las calles, y entablan una extraña amistad, por lo que decide que quiere batir algún récord con ella. Robert realiza un viaje iniciático en busca del amor a través de su realidad, sus fantasías y sus sueños. Con Malena Villa, Roberto L. Makita.

Sala: Village

Resentimental

Comedia dramática protagonizada por Alejandro Awada, Lucila Polak, Brenda Gandini, Fabiana García Lago, Belén Chavanne y con la participación especial del actor internacional italiano Adriano Giannini, bajo dirección artística y guión de Adrián Caetano y la dirección de Leonardo Damario.

El filme relata la historia de Eva, una excéntrica directora de cine que alcanzó la mediana edad y conlleva su vida entre el amor y su profesión. Pero la vida la sorprende con un giro imprevisto y situaciones que se debe enfrentar cambian la vida en un minuto.

Se trata de una comedia dramática que habla del amor, el desamor, la traición, la pasión y muestra historias de vida donde cada personaje refleja una realidad diferente su realidad y como enfrenta cada uno un minuto fatal.

La coprotagonista de Resentimental Lucila Polak es la novia del actor Al Pacino, que volvió al país para filmar esta película.

Apta mayores de 13 años con reservas.

Salas: Showcase, Village

Trolls

Animación musical infantil de Estados Unidos. Poppy, la líder optimista de Trolls, y su polo opuesto, Ramón: este improbable par de trolls debe embarcarse en una aventura que les llevará mucho más allá del único mundo que han conocido.

Divertidos y amigables, a los trolls les encanta jugar, y hacer fiestas. Estos seres felices y alegres, tan característicos por sus puntiagudos peinados de colores, cantan, bailan y lo pasan de miedo cada día. Pero no son solo unas criaturas encantadoras, alocadas y mágicas, también son muy sabrosas… o eso es lo que opinan los pesimistas Bergens, unos seres que solo son felices con un troll en su estómago. Ahora su nuevo gobernante, el Princípe Gristle, quiere restaurarlos en el menú para contentar a sus súbditos.

Esta decisión cambiará por completo la vida de los trolls. Para evitar que sus amigos sean degustados por los Bergens, la Princesa Poppy, la optimista líder de los trolls, y su polo opuesto, el paranoico Branch, tendrán que embarcarse en una peligrosa aventura que les llevará mucho más allá del único mundo que siempre han conocido.

De los directores Mike Mitchell (Alvin y las ardillas 3, Shrek, felices para siempre) y Walt Dohrn (Bob Esponja).

Apta para todo público.

Salas: Monumental, Showcase, Village, Hoyts

Un hombre perfecto

Película francesa catalogada como thriller, del director Yan Gozlan, que relata la historia de Mahieu, un hombre de 26 años que aspira a convertirse en un escritor prestigioso, aunque es un sueño que parece inaccesible ya que no logra que le publiquen ninguno de sus escritos. Pero su destino dará un vuelco el día en que, por casualidad, se tope con el manuscrito de un anciano solitario que acaba de fallecer. Al principio tendrá escrúpulos, pero acabará por publicarlo a su nombre. Una vez convertido en la nueva promesa de la literatura francesa, se espera con impaciencia que escriba su segunda novela. Es así como su vida se sumergirá en un espiral de mentiras y muerte para preservar su secreto. Con Pierre Niney, Ana Girardot, Ludovic Berthillot, Valeria Cavalli, Marc Barbé, André Marcon, Laurent Grévill, Thibault Vinçon.

Apta para mayores de 13 años

Sala: Del Centro.