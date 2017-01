Los equipos rosarinos, listos para volver

La Copa Santa Fe reanudará su actividad con la sexta fecha del torneo, que se desarrollará íntegra el próximo viernes y los elencos rosarinos están listos para el regreso.

Atalaya es uno de los punteros de la zona A, con cuatro victorias y una derrota. “Jugamos un amistoso con Temperley. y el plantel está bien, preparando el partido del viernes. Por el momento no vamos a traer a nadie aunque no descartamos buscar un refuerzo en el futuro”, contó el entrenador Mariano Junco, feliz con lo realizado: “Estamos contentos, logramos dos triunfos como visitantes, pero no nos conformamos, perseguimos el objetivo de darle minutos a nuestros jugadores en una divisional superior y clasificar. No podemos relajarnos”.

También en el grupo A, El Tala ocupa la cuarta colocación con récord de tres triunfos y dos derrotas. Jugarán el viernes en San Justo ante Colón. “Estamos bien, ya entrenando con el plantel completo y esperando que se termine el fichaje de Pablo Mécoli, que será importante para nosotros tras la lesión de Scalella”, explicó Gustavo Lalima. El entrenador se mostró conforme: “Es verdad que podríamos estar mejor, pero tenemos récord positivo y ya recuperamos una de las derrotas sufridas en casa. Todavía queda mucho torneo”.

La zona B tiene a Temperley como uno de los punteros con marca de 3 y 2. El Negro recibirá el viernes a Atlético Sastre. “La única baja es Joaquín Seta, que se tuvo que operar el hombro izquierdo y lo perdimos por cuatro meses. Esperamos por la recuperación de Santiago Bornic, y el resto del equipo está bien”, informó Marcelo Roig, quien se reconoce “contento por haber podido estar a la altura en el inicio de la temporada y competir. El balance es positivo pero hay que seguir partido a partido”.

Talleres de Villa Gobernador Gálvez acumula marca de 1 y 4 y su inicio tuvo varios contratiempos, pero Juan Manuel Gattone prepara lo que viene, que es el duelo en San Vicente ante Brown. Tendrá el refuerzo de Joaquín Cingolani. “Ya estamos en la segunda semana de doble turno y pudimos recuperar a varios lesionados”, contó el DT, que no tendría ni a García ni a Aparicio el viernes y que sumará a Juan Simez a su cuerpo técnico. “Las lesiones y la gran cantidad de partidos que se nos juntaron en la parte final de 2016 complicó, nos costó y lo pagamos caro, pero después del descanso veo muy buena energía, mucho interés y no tengo dudas de que vamos a levantar”, cerró.

En tanto, Sportsmen está tercero en la zona C con 3 y 2, y recibirá el viernes a 9 de Julio. “El lunes se sumó Julián Matteini que va a ser importante en la pintura y la única baja por lesión es Thiago Dubois, sumado a Alvaro Chervo que se fue a Sportivo Las Parejas”, informó Gonzalo Pastorino, quien reconoce que el balance “es positivo” pero aclaró: “Para ser protagonistas también tenemos que ganar de visitantes”.

Los cinco rosarinos vuelven al rectángulo con la clasificación como objetivo.