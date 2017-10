Los empleados leprosos siguen en pie de guerra

La situación con los empleados del club sigue brava. Y quizás se ponga peor con el correr de los días.

Hoy hay asamblea de empleados y Utedyc en el club para definir si trabajan o no el domingo. Esa situación la habían definido en conjunto hace unas semanas, tras cobrar los sueldos de agosto, que si no cobraban septiembre completo no trabajaban en el partido ante Chacarita.

La dirigencia les prometió pagarles el próximo lunes la mitad de septiembre adeudada con lo recaudado por el bono, ya que la otra mitad fue abonada el viernes pasado. Cabe destacar que esta situación la viven solamente los empleados del club, ya que los de Utedyc cobraron todo.

La asamblea de hoy es para saber si se mantienen firmes en su postura o trabajan el domingo. En caso de que decidan realizar el paro la dirigencia se las tendrá que ingeniar para garantizar el ingreso de los hinchas de forma normal contratando gente externa o bien poniéndose ellos mismos.

Una nueva promesa de los dirigentes para los trabajadores es que cobren el resto del sueldo el próximo lunes, una vez que haya terminado el encuentro con Chacarita, en el cual los directivos rojinegros impusieron un bono especial para intentar abonar lo adeuado.

“En asamblea habíamos decidido que si al viernes no cobrábamos el 50% restante de septiembre el domingo no trabajábamos”, aclaró en LT3 el delgado gremial de Utedyc Luis Aquino.

“El vicepresidente D’Amico nos dijo que para sábado o domingo podía haber una parte y terminar de cobrar lunes o martes”, agregó Aquino.

Y luego sentenció: “Mañana (por hoy) decidiremos si continuamos con la medida votada de no trabajar el domingo o se revierte esa decisión”.