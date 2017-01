Los de acá, suerte dispar en la primera rueda de Copa Santa Fe

Se fue la primera rueda en la electrizante Liga Provincial Copa Santa Fe y mientras Atlético San Jorge recuperó la soledad de la punta en el grupo A, la zona B registró resultados que podrán dejar hasta cinco líderes tras la jornada 7 que se completa hoy. En el segmento C, parece que Sport y Santa Paula mantendrán un apasionante duelo por el uno. Pero falta mucho y todo puede pasar. En cuanto a los rosarinos, El Tala y Talleres ganaron en casa, mientras que Atalaya perdió como local y tanto Temperley como Sportsmen cayeron como visitantes.

Atalaya perdió la punta

Atlético San Jorge se quedó con la punta en soledad de la zona A tras derrotar en casa a Gimnasia de Santa Fe por 85 a 67 con 20 puntos y 10 rebotes de Leandro Faranna, 11 y 10 de Germán Boero y 18 tantos de Brian Najnudel.

Atalaya fue derrotado en casa por Atlético Rafaela y ahora quedó como escolta. El Azul rosarino jugó mal, llegó a perder por 21 puntos pero tuvo una gran reacción para intentar la hazaña que finalmente no se concretó. Lautaro Suárez finalizó su trabajo con 13 puntos y 7 asistencias en el local, mientras que por el ganador se destacó Lucas Martina con 14 puntos y 8 rebotes.

El Tala, en tanto, pudo festejar en casa y se ilusiona con mejorar. Los de Lalima vencieron a Adeo de Cañada de Gómez por 88 a 67 con 20 puntos y 5 asistencias de Augusto Capra, 18 y 9 rebotes de Pablo Mécoli y 17 más 8 recobres de Joaquín Ríos. El restante duelo de la zona A se cerró con triunfo de Colón de San Justo en Tostado ante San Lorenzo por 81 a 75 con 22 de Gustavo Imsandt, 21 de Nico Villalba, 16 de Jesús Ronzoni y 15 de Guillermo Kurtz. En el local Matías Núñez anotó 24 y Alejo Traverso 17.

Ahora la tabla tiene a San Jorge con 13, Atalaya 12, Gimnasia, Colón y El Tala acumulan 11, Atlético Rafaela 10, Adeo 9 y San Lorenzo 7.

Pueden quedar 5 líderes

En la zona B otra vez hay cuatro líderes y podrían ser cinco hoy cuando desde las 21 se midan Atlético Ceres Unión con Brown de San Vicente en el duelo que resta de la séptima jornada.

Las derrotas de Temperley de Rosario y Sportivo Suardi a manos de Firmat y Atlético Sastre dejaron al cuarteto en punta. Firmat Football superó a Temperley por 83 a 71 con 23 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias de Gabriel Hospital, bien acompañado por Bruno Mártire con 18 y 9 rebotes, mientras que Gonzalo Maggio hizo 14. En el Negro anotó 27 puntos Juan Cruz Dellarossa y 15 Franco Giachetti.

Sastre, en tanto, venció a Suardi por 86 a 80 con un fenomenal Nicolás Mayer (33 puntos), 17 de Leónidas Del Castillo y 14 de Juampi Stegmayer. En la visita, no alcanzaron los 23 y 9 rebotes de Horacio Rigada y 17 de Ignacio Aguirre.

En el otro duelo del viernes, Talleres de Villa Gobernador Gálvez ratificó su mejoría de 2017 con otro triunfo, esta vez ante Colón de Santa Fe por 78 a 68 con 19 y 8 rebotes de Federico Oggero, 15 de Agustín García y 11 de Julián Eydallín. En el Sabalero hizo 29 Federico Dellagustina y 15 Emiliano Solari.

La tabla, a falta de Cacu-Brown, tiene a Sastre, Suardi, Temperley y Firmat con 11, Colón y Talleres suman 10, Brown 9, y Cacu 8.

Sportsmen perdió en Gálvez

Mientras, en la zona C, Santa Paula y Sport Cañadense lucen dispuestos a pelear duramente por la cima. El Celeste superó a un Racing de San Cristóbal que no tuvo a Vincens por descanso y a su goleador Abba por lesión. Entonces, el local no dejó dudas en el Varni y ganó 86 a 59 con 16 de Enrique Hames, 13 de Aquiles Montani Wortzel y Gino Avenali, 12 y 5 asistencias de Francisco Farabello y 5 más 8 asistencias de Hernando Salles. En la visita hizo 14 Mariano Ballerini.

Por su parte, Santa Paula de Gálvez festejó en la ruta ante 9 de Julio de Rafaela por 98 a 81 con 28 puntos de Leandro Furlán, más 26 de Marcos Piedrabuena, y 25 y 12 rebotes de Agustín Chiana. En el local hizo 22 Leandro Villa y 16 Franco Chiabotto.

Rivadavia Juniors se arrima a los de arriba gracias al triunfo frente a Unión de San Guillermo por 87 a 64 con 27 y 15 rebotes de Agustín López más 12 de Poloni y Quintana. En el perdedor terminaron con 14 Horacio Cardani y Santiago Macagno.

Por último, Ceci de Gálvez también quiere anotarse entre los protagonistas y dio la nota al imponerse a Sportsmen Unidos de Rosario por 95 a 92 gracias a 32 puntos de Martín Chavarini y 20 de Gonzalo Flores. En el Verde anotó 20 Erick Topino y 15 Facundo Dayer.

Ahora Sport y Santa Paula tienen 13 puntos, Ceci, Sportsmen y Rivadavia 11, Racing 10, Unión de San Guillermo 8 y 9 de Julio de Rafaela cierra con 7.

La semana próxima se iniciará la segunda rueda, con la fecha 8 de la etapa clasificatoria (los 5 primeros de cada zona y el mejor sexto jugarán playoffs).

próxima fecha

La octava fecha, primera de la segunda rueda, tendrá estos partidos: San Lorenzo de Tostado vs. Adeo de Cañada de Gómez, Atalaya vs. Colón de San Justo, Atlético de Rafaela vs. Gimnasia Santa Fe, Atlético San Jorge vs. El Tala (zona A), Cacu vs. Colón de Santa Fe, Atlético Sastre vs. Brown, Temperley vs. Sportivo Suardi, Firmat vs. Talleres (zona B), Racing de San Cristóbal vs. Santa Paula, Rivadavia Juniors vs. Sportsmen, Sport Cañadense vs. Unión SG y 9 de Julio vs. Ceci.