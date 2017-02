Los chicos tienen su calendario

La Federación Santafesina confirmó su calendario y abrió la inscripción para los certámenes provinciales de intermedias, las Ligas Formativas, que año a año aumentan su cantidad de participantes y son parte vital de la formación de jugadores que tantas alegrías le traen al básquet santafesino.

Desde hace ya varias temporadas se superan largamente el centenar de elencos participantes y se ven representadas las ocho asociaciones que existen en la provincia, lo que permitió la evolución del básquet en general con una competencia superadora a las locales, que permiten a los mejores de cada región probarse contra rivales de su mismo nivel y buscar el premio que representa no sólo ser campeón de Santa Fe, sino también obtener alguno de los dos pasajes que hay en juego en cada categoría para disputar la etapa nacional.

La primera fase será en cuadrangulares de ida y vuelta para garantizar dos rondas de competencia y luego los mejores avanzarán hasta la disputa del cuadrangular final.

La primera de las categorías en cerrar su inscripción será la de Sub 19, que extenderá su plazo para anotarse hasta el 17 de marzo, mientras que para el 25 de marzo está pactada la reunión de delegados para el sorteo de las zonas y fixture. Las listas de buena fe se entregarán el 31 de marzo y el inicio de la competencia será el 15 de abril.

Luego llegará el turno de los Sub 17, con tiempo para anotarse hasta el 23 de marzo y reunión de delegados el 1º de abril. Las lista de buena fe se entregarán el 10 de abril y el inicio está pactado para el 13 de mayo.

Por su parte, los Sub 15 se podrán anotar hasta el 31 de marzo y la reunión de delegados será el 8 de abril, con presentación de listas el 17 e inicio de la acción el 24 de junio.

Y los Sub 13 tienen como plazo para inscribirse el 7 de abril, mientras que el sorteo de zonas y fixture se llevará a cabo el 22 de abril. Las listas de buena fe se presentarán el 5 de mayo y la actividad de los cuadrangulares de ida comenzará el 3 de junio.

Por su parte, en femenino se realizarán dos competencias. Para la categoría Sub 17 está abierta la inscripción hasta el 11 de abril y el 6 de mayo en la reunión de delegados se presentarán también las listas de buena fe. Comenzará la acción el 20 de mayo.

Y en el femenino de mayores anotarán hasta el 11 de mayo, con reunión el 13 y presentación de listas el 18. El 10 de junio se abrirá el torneo.

Si bien todavía está en plena competencia la Liga Provincial de mayores Copa Santa Fe, en el calendario ya se anuncia que el plazo de inscripción en 2017 será hasta el 20 de octubre.

Argentino en Cañada

La Federación Santafesina organizará el Campeonato Argentino Sub 17. Será la 23ª edición del certamen, que se llevará a cabo del 24 al 30 de abril en tres grupos en el ámbito de la Asociación Cañadense. En principio, dos de las zonas serán en Cañada de Gómez y la restante tendrá lugar en Totoras. También tienen sede los Argentinos de Sub 15 (Junín), Sub 19 y Sub 13 (ambos en Chapadmalal).

Los interasociativos

Entre los varones el Provincial U17 será en Rosario del 7 al 9 de abril. Provincial U15: Oeste Santafesino del 5 al 7 de mayo; Mayores: Santa Fe del 9 al 11 de junio; U19: Cañada del 28 al 30 de julio; U13: Santa Fe del 22 al 24 de septiembre. En el Femenino el Provincial U17 será en San Cristóbal del 30 de junio al 2 de julio; Provincial U14: Cañada y Provincial mayores en Rafaela.

La entradas a la venta

La empresa ticketek ya tiene disponibles en su sitio web las entradas para el encuentro de básquet que se desarrollará el 24 de marzo en las instalaciones de Newell’s con la presentación de Sergio Hernández, último entrenador en jefe del seleccionado nacional y principal candidato a retomar el cargo.

La empresa Mindsport es la organizadora del desembarco del Oveja junto a sus colaboradores y la presencia en campo de jugadores de categoría Sub 19 para realizar ejercicios. Sergio Hernández brindará sus conocimientos, con situaciones para que el espectador pueda apreciar el trabajo de alto rendimiento.

Si bien seguramente los entrenadores de toda la región estarán felices de tener esta chance, no será sólo una clínica de básquet tradicional, ya que los asistentes podrán disfrutar de un encuentro en el que no faltarán anécdotas e historias vividas junto a los integrantes de la Generación Dorada. La posibilidad de concurrir y aprender está abierta al público en general.

El evento también contará con sorteos especiales de indumentaria, y el público podrá interactuar con Hernández una vez finalizado el encuentro.

Con sorpresas en la Liga A

Hispano, Obras y Echagüe resultaron ganadores en la acción del lunes en la Liga Nacional A.

Hispano Americano de Río Gallegos le ganó a La Unión en Formosa por 84 a 74 con 6 puntos del escolta rosarino Matías Bernardini. En el perdedor hizo 2 tantos el base Jeremías Sandrini.

Mientras, Echagüe de Paraná doblegó a Peñarol de Mar del Plata (Juani Marcos 7 tantos) por 71 a 69 en la que fue la primera victoria del entrenador Iván Najnudel con el elenco entrerriano.

Por su parte, Obras Sanitarias derrotó a Olímpico de La Banda por 92 a 90. En el perdedor anotó 19 puntos el perimetral rosarino Adrián Boccia.

En el Torneo Nacional de Ascenso, Temperley le ganó a Rocamora 101 a 84 y Mitre de Tucumán a San Isidro 84 a 73.