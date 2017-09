“Los buenos resultados se van a dar”, aseguró Nehuén Paz

Nehuén Paz retornó a la posición de marcador central y poco a poco empiezan a darle a Juan Manuel Llop la seguridad defensiva deseada, con el espaldarazo de repetir semana a semana los nombres de la zaga. El ex All Boys decidió en el receso quedarse en la Lepra y con varias temporadas en la institución ya es palabra autorizada.

“No me fui porque había muchas cosas que no me cerraban, decidí quedarme en Newell’s, me siento cómodo y sé dónde estoy”, explicó Paz en diálogo con ‘Una Buena Tarde’, que se emite por Radio del Plata.

La mejoría en juego de Newell’s quedó en evidencia en los últimos partidos y el defensor cree que es parte de un proceso lógico de recambio sin algunos de los nombres más importantes que estaban en el club. “No es fácil acostumbrarse a que falten los referentes, han subido muchos chicos que están aportando al plantel, los resultados se van a empezar a dar porque estamos mejorando”.

“Fuimos más inteligentes que Lanús, lo habíamos trabajado, nos faltó la definición como nos pasó también en otros partidos, esperamos que en lo que se viene podamos marcar esa diferencia. Hicimos un buen partido, supimos manejarlo y tuvimos situaciones para poder marcar. Estando un poco más finos quizás podíamos conseguir algo más de lo que nos llevamos”, analizó Paz sobre la derrota, quizás con sabor a injusticia, frente al Granate.

Paz volvió a su puesto de marcador central y lo tomó con naturalidad: “Sabía que no me iba a costar adaptarme nuevamente al puesto de zaguero, es mi posición natural así que aproveché la oportunidad”.

“Me siento bien con Bruno Bianchi, nos entendemos y tratamos de hacer lo mejor para el equipo”, agregó, al tiempo que le dedicó algunas palabras al ingreso del pibe Rivero: “Braian, al no ser un 5 tan retrasado nos ayuda bastante, fue importante con Olimpo y con Lanús también”.

Por último se esperanzó con el retorno de dos de los refuerzos: “Necesitamos que Mauro (Guevgeozian) se recupere pronto junto con Brian (Sarmiento), porque no tenemos un plantel largo y son importantes”.

El Chocho pondrá a los mismos

El plantel leproso entrenó este miércoles y Juan Manuel Llop mantendría el mismo equipo que enfrentó a Lanús para recibir el lunes desde las 21.05 a Godoy Cruz por la quinta fecha de la Superliga.

Si bien se espera que gradualmente tanto Mauro Guevgeozian como Brian Sarmiento se vayan incorporando a los entrenamientos con el resto del plantel, la idea es no adelantar los procesos de recuperación, por lo que no estarán en el duelo del lunes y aprovecharán el parate por las Eliminatorias para llegar de la mejor manera al choque de la sexta fecha frente a Vélez.

Entonces, el elenco rojinegro irá con Luciano Pocrnjic; José San Román, Bruno Bianchi, Nehuén Paz, Milton Valenzuela; Nery Leyes, Braian Rivero, Joaquín Torres, Víctor Figueroa, Héctor Fertoli y Luis Leal.

Caso Amoroso: otro paso rumbo al acuerdo

Finalmente Juan José Concina no viajó a Buenos Aires a reunirse con los representantes de Futbolistas Argentinos Agremiados, sino que los dirigentes leprosos están dialogando vía teléfono de manera permanente con sus pares de FAA en pos de darle una solución a los temas que hace semanas tienen en el foco de atención a la institución: el monto total de la deuda y el caso del delantero Joel Amoroso, que pidió la libertad de acción por falta de pago.

La dirigencia de Newell’s quiere que se haga efectivo el pago para que el jugador no quede libre, y eso es algo que Agremiados acepta. Esta situación va en consonancia con el oficio del juez Fabián Bellizia enviado a la Asociación del Fútbol Argentino con medida de no innovar sobre la condición de Amoroso, y que no se le otorgue la libertad de acción, en pos de proteger el patrimonio de la institución.

Lo que sí está claro es que parece difícil que Amoroso vuelva a Newell’s, por lo que las partes ahora piensan en otra salida. El juez aceptaría un préstamo, ya que de esa manera el club no perdería patrimonio. El problema radica en que sólo Tigre está en condiciones de sumar un jugador debido a la lesión de Martín Galmarini, mientras que Amoroso quiere pasar a Belgrano. Entonces, se necesitaría un permiso especial de la AFA.

En cuando al monto total de la deuda, si bien no se llegó todavía a un número que conforme a ambas partes, la dirigencia leprosa explicó que están más cerca. Y en otro tema, la firma con la indumentaria Umbro se podría dar en las próximas horas.