Los Bajo Hondo: geografía con historia en Rosario (Cuarta Parte)

Cuarta parte

San Francisquito: el original nombre en diminutivo del oratorio que pasó a una capilla. Años después, el templo se llamó San Francisco de Asís y en la actualidad es la Iglesia San Francisco de las Llagas, ubicada en calle Cafferata 2680, eje del barrio que por extensión fue base de varios otros en un amplio radio. El actual templo corresponde a la reconstrucción sufrida para adaptarse a la línea de edificación, por cuanto la obra comenzó invadiendo una vía pública que en sus tiempos originarios no estaba delineada. Fue éste uno de los tantos obstáculos que tuvo la marcha de la construcción, pero en este caso contó con la comprensión del entonces intendente Luis Lamas. El jefe municipal donó mediante decreto una indemnización a la Sociedad de Damas de San Francisco de Asís, 2.000 pesos, por la reconstrucción en línea del templo, suma que sin dudas ayudó a la terminación de la iglesia concretada en marzo de 1899. Quien observe hoy el interior, puede observar que quedó una nave lateral sin construir.

El corazón de San Francisquito también puede ubicarse por el Mercado de Productores de bulevar 27 de Febrero entre San Nicolás y Castellanos. Los barrios surgidos desde ese núcleo original fueron Bella Vista, Godoy, Moderno, Triángulo, Urquiza y Cinco Esquinas. El límite Este del amplio territorio de estos barrios es la calle Vera Mujica, paralela, hasta no hace muchos años, a las vías del ex Ferrocarril Argentino. Hacia el norte, el límite es la avenida Presidente Perón, ex Godoy. Al sur lo es la avenida Uriburu hasta el camino límite municipal, actual avenida de las Palmeras que oficia como límite oeste hasta Perón.

La colonia Bajo Hondo fue fundada por José Moter en 1864, y en 1870 se solicitó a la Municipalidad el reconocimiento oficial de pueblo con denominación de San Francisquito. Al petitorio se sumó otro de aporte oficial para la construcción de una escuela. Una característica común sufrida por la capilla, el pueblo y la escuela fue la serie de vicisitudes padecidas durante varios años de gestiones para su concreción. La escuela, en la sección de niñas, contó durante 1882 a 1884 con la dirección de Juana Elena Blanco.

En las diferentes ediciones del Digesto Municipal puede leerse la ordenanza dictada el 13 de junio de 1873 por el entonces Concejo Deliberante, que delineaba la ciudad en cuatro secciones y tres pequeñas aldeas. Las secciones fueron: ciudad, extramuros, suburbios y bajo. San Francisquito tiene dos menciones. La primera fue como referencia del límite oeste de suburbios “…por una línea que corre de sudoeste a noroeste que dista 7 cuadras de San Francisquito”. Esta primera mención en la ordenanza indica la existencia del pueblo que solicitó el reconocimiento, y la segunda será el otorgamiento oficial con la creación —en los suburbios— de tres pequeñas aldeas. El artículo 9 las ubica “una hacia el (arroyo) Saladillo, otra en dirección al (arroyo) Ludueña y una tercera en San Francisquito”. En verdad, tal delineación recién se concretó en 1879. Y a fines de 1888, se creó el cargo de comisario municipal para la Villa de San Francisquito, cayendo la designación en José Baigorri, reemplazado en 1890 por el periodista Felipe Moré.

Ese mismo año, hay otro hito de importancia en el Bajo Hondo con la creación de la actual escuela Nº 518 Fray Mamerto Esquiú, en Garay 5400. El establecimiento está ubicado veinte cuadras más al oeste y cinco hacia el sur de San Francisquito. Salvo asistencia de alumnos, no hay mayores antecedentes hasta 1912, cuando fue oficializada y numerada recibiendo el nombre en 1922. El edificio, inaugurado en 1927, fue declarado de interés histórico, urbano y cultural de la ciudad de Rosario por ordenanza 7215 del 2 de agosto de 2001. En los considerandos, se leen las distintas denominaciones barriales de la zona y que el barrio Moderno, donde se encuentra la escuela, recibió este apelativo por una ordenanza de 1954.

Además del apellido Moter, fundador de la colonia, y Porcel, relacionado con el templo y la escuela, hubo otros que fueron participantes activos del poblamiento y de las instituciones de la zona, como los de Juanto y Torres. Entre los primeros pobladores de esa zona del Bajo Hondo también se cuenta Valentín Franzetti, apellido que nomina al barrio ubicado sobre Viamonte a la altura del 7200. Su hijo, del mismo nombre, fue fundador y luego presidente de la actual Sociedad de Socorros Mutuos Cosmopolita de barrio Belgrano. Otro apellido de aquellos pobladores aún vigente es Deliot, proveniente de Francisco y su hijo Carlos, que fue quien construyó el hermoso chalet sobre bulevar Seguí al 5400, que durante mucho tiempo distinguió a la zona. La construcción fue modificada por la Municipalidad acorde con la nueva función en el amplio espacio donde instaló un centro deportivo llamado precisamente Polideportivo Deliot. Una muestra del arraigo de los Deliot es que una calle y cuatro pasajes, cercanos a la antigua propiedad, llevan este apellido.

Continuará