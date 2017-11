“Los árbitros te sacan las ganas”

Atrás quedó el cotejo ante Cañuelas y el resultado que terminó siendo malo para el Charrúa que dejó pasar la chance de prenderse en el lote de equipos que pelean arriba.

En la previa al duelo ante el Verde del Bajo Belgrano, Damián Ledesma dialogó con El Hincha para analizar el momento que atraviesa el elenco de barrio Tablada.

Además, “Chirola” contó sus sensaciones de lo sucedido el domingo, la actuación del árbitro y lo que se le viene al Matador en esta seguidilla de varios partidos con pocos días de recuperación entre ellos.

—¿Qué sensaciones les quedó después de la derrota?

—Hicimos un primer tiempo bueno, donde tuvimos situaciones y el equipo viene levantando. Lamentablemente por el resultado nos fuimos tristes pero esto sigue, ahora tenemos una seguidilla importante y esperemos en este partido poder revertirlo.

—¿Cómo viste la jugada polémica del final del partido donde no sancionaron nada cuando le hicieron falta al “Flaco” Pereyra?

—Fue un claro penal y la verdad que da mucha bronca todo esto, a veces hasta te sacan las ganas los árbitros porque uno no piden que nos favorezcan, simplemente que sean justos. Me parece que a nosotros nos esta costando todo el doble, se ve que no les gusta viajar mucho a Rosario, dejan mucho que desear. Debemos reconocer que hay muchas cosas por mejorar, tenemos situaciones pero no las podemos convertir.

—El entrenador de Cañuelas, Diego Martínez, post partido decía “Si yo fuera hincha de Central Córdoba, me iría tranquilo por el funcionamiento del equipo”. ¿Coincidís con él?

—Sin dudas que nosotros estamos tranquilos porque en las primeras fechas cuando hablamos, dije que el equipo iba a ir creciendo. Es lindo escuchar que el rival sabe que nosotros intentamos jugar y hacer las cosas bien, pero no alcanza con esto. Todavía falta y vamos a intentar terminar lo más arriba posible este año.

Repite equipo otra vez

Pese a la derrota del domingo, el entrenador Ariel Cuffaro Russo decidió repetir el equipo por tercera vez consecutiva en busca de un nuevo triunfo como visitante, condición en la que al Charrúa le va más que bien en este torneo. Fuera del Gabino, los Matadores acumulan cuatro encuentros sin derrotas, con dos victorias y otras dos igualdades. Lejos de Rosario, Córdoba sumó 9 puntos sobre 18 posibles y es uno de los mejores equipos del campeonato en esta condición, sólo por detrás de los punteros Midland y Defensores Unidos, que sumaron 25 puntos.

Se completa la jornada

Además del duelo entre Excursionistas (5 puntos) y Central Córdoba (13) a jugarse en el Bajo Belgrano, habrá otros seis duelos que completarán la fecha 12 de la Primera C.

Desde las 15.30 juegan: Berazategui (7) vs. Italiano (14); Cañuelas (18) vs. Ituzaingo (18); Alem (15) vs. Sportivo Barracas (7); San Martín de Burzaco (17) vs. Argentino de Quilmes (15); El Porvenir (6) vs. Lujan (16); y Laferrere (13) vs. Dock Sud (18).

Ayer iniciaron esta jornada: JJ Urquiza 1 (20), Cambaceres 0 (14); Armenio 0 (19), Midland 0 (25) y Merlo 2 (20), Defensores Unidos de Zárate 0 (25).