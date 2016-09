Los 70 años de Freddie

Alguna vez un dibujante imaginó los rostros envejecidos de Lennon y del Che. ¿Cómo sería Freddie Mercury al ingresar a la denominada tercera edad? ¿Qué música cantaría el gran Freddie a los setenta años? Son interrogantes que podemos permitirnos al ingresar a las efemérides y comprobar que un día como hoy, 5 de septiembre, Nacía en Zanzíbar, Tanzania, Farrokh Bulsara, conocido por todos como Freddie Mercury.

Justo en el día de su cumpleaños, el cantante tendrá un asteroide con su nombre. Mediante un comunicado grabado en video y colgado al canal de Queen en YouTube, el ex integrante del grupo Bryan May comunicó que el Ateroide 17473 “Freddiemercury” fue nombrado de esa manera por los 70 años del músico, por su destacada influencia en el mundo de la música. El asteroide Freddiemercury fue descubierto en 1991, tiene algo más de tres kilómetros de ancho y se encuentra en el cinturón de asteroides ubicados entre las órbitas de Júpiter y Marte, y se requiere un telescopio muy potente para poder visualizarlo, porque sólo refleja una tercera parte de la luz que recibe: “Es sólo un punto de luz, pero es un punto muy especial de luz y tal vez un día vamos a llegar allí”, dice May en el video.

Cuentas las crónicas periodísticas que el pequeño niño de padres parsis, ingresó a los 8 años a un colegio de educación británica, donde en ese internado comenzó a experimentar con la música, pasión que pudo profundizar cuando en plena adolescencia se traslada a Inglaterra junto a su familia, aunque sus comienzos fueron con el diseño gráfico. Pero en los albores de la convulsionada década del 70, Freddie conoció a Bryan May y a Roger Taylor, y en 1973 lanzaron el primer disco de la legendaria banda, cuyo logo y diseño pertenecía a Mercury. A partir de ese momento, generaron una sucesión de canciones mezcladas por el rock progresivo y una potente voz solista, que podía transformarse en el centro del escenario. “Sheer heart attack y A night al the opera fueron las grandes obras de Queen, para muchos críticos y fanáticos.

Para los rosarinos Queen siempre estuvo cerca, llegaron a estas tierras en los ochenta para ofrecer un show que aún es recordado por los asistentes privilegiados.

Poco después de esa gira a Freddie Mercury le diagnosticaron Sida, y el propio cantante, retirado de los escenarios, lo confirmó recién días antes de su deceso, como si el luchador hubiese entregado las armas en el último momento.

Este lunes Freddie Mercury hubiese cumplido 70 años, y hoy se lo recuerda en muchos lugares del mundo. Un grupo de fans realizan el rito de peregrinar hacia la ciudad donde el músico había elegido vivir, así miles de simpatizantes, están llegando a en Montreux honrando su memoria.

