Lo metieron en cana por cinco plantas de marihuana

Un joven fue detenido este miércoles por la tarde luego de que la policía allanara su casa y encontrara plantas de marihuana. El chico, de 19 años, había sido denunciado por vecinos. Desde la Asociación de Usuarios y Profesionales para el Abordaje del Cannabis (Aupac) interpretaron la detención como una persecución, ya que aunque sigue penalizado el cultivo para consumo personal, no había indicios de de que el detenido se dedicara a la venta o al narcomenudeo para justificar el accionar policial. Para Aupac, este tipo de operativos con foco en usuarios y pequeños cultivadores son, además, un derroche del dinero del Estado.

Según informaron fuentes policiales, este miércoles a las 15.40, efectivos de la Brigada Motorizada fueron enviados a calle 3 de Febrero al 1100; allí interrogaron a los vecinos, que según dijeron escucharon ruidos extraños en el 5º piso del edificio. Luego el personal policial se dirigió al departamento en cuestión.

De acuerdo con lo que se informó, la puerta del departamento estaba abierta y adentro de un placard encontraron cinco plantas “similares al cannabis”. Al poco tiempo llegó el dueño de casa, Francisco L., quien fue arrestado y llevado a la Brigada Operativa Antinarcóticos.

“Es una persecución”

Ignacio Canabal, presidente de Aupac, expresó en referencia al caso del joven detenido que “las denuncias no marcan nada con relación a la venta, distribución o algo que justifique el accionar policial, (aun) entendiendo que sigue estando penalizado el cultivo para consumo personal”.

Y destacó que en este caso las denuncias son por ruidos y otras situaciones que no tienen nada que ver con la comercialización de estupefacientes. “El hecho de que un joven tenga en su casa cinco plantas de cannabis, si bien no está permitido, es una persecución y un derroche de la fuerza pública”, sostuvo Canabal.

El presidente de Aupac remarcó que es sospechoso que la puerta del departamento del joven estaba abierta, que se escucharon ruidos y al mismo tiempo no había nadie adentro. “Algún tipo de discrecionalidad por parte de la Policía parecería estar marcada con relación a la persecución de un pequeño cultivo de cannabis. No hay ninguna indicación, por lo que se informó, con relación al comercio o al narcomenudeo que justifique la persecución de una persona en relación a este delito”, especificó. Para Canabal, la persecución de usuarios de cultivo de cannabis para consumo personal es un error de las fuerzas públicas, ya que aquellas personas que lo consumen y lo autocultivan no van a comprar en el mercado negro.

“El autocultivo no tiene que ser el eje de persecución policial. Sí la venta estupefacientes y el narcotráfico. La situación de este joven es extraña. Parece más una persecución a un usuario cultivador que a un verdadero narcotraficante. Teniendo a la banda de Los Monos en juicio, que es una organización criminal por la cual sí tenemos que utilizar los recursos del Estado para perseguirlos, al mismo tiempo se está persiguiendo a un usuario con cinco plantitas. Es contraproducente en los gastos del erario público”, argumentó Canabal.

Según el presidente de Aupac, la actual legislación se tiene que modificar para permitir el autocultivo de cannabis y observar experiencias internacionales como en los países del mundo que permiten regular y disminuir el consumo.

“Recientemente salió un estudio en Uruguay que sostiene que disminuyó la compra de cannabis en el mercado negro y se está desfinanciando al narcotráfico. La Argentina tiene que ir en ese sentido y no en estar persiguiendo a usuarios. Alguien que cultiva es alguien que no está comprando al narcotráfico”, advirtió el presidente de Aupac.

Canabal recordó que la ley de cannabis medicinal en la Argentina apuntaba al autocultivo pero lamentablemente no se logró. Además, en referencia a la ley 23.737 que es la actual ley de drogas, lo prohíbe.

“Apostamos a un cambio en ese sentido. Es muy interesante que, por ejemplo, ahora el Estado está autorizado a producir cannabis (el Inta y el Conicet) pero al mismo tiempo se persigue a usuarios con pequeñas cantidades. Es contraproducente; tienen que avanzar los estudios a nivel nacional pero por lo menos se tiene que permitir el autocultivo. Y no sabemos si el joven que detuvieron es un usuario de cannabis medicinal”.