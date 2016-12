Lo más escuchado en Spotify por los argentinos en 2016

En tiempos de balance de lo que dejó 2016 en materia de consumos culturales, la plataforma global de música en línea Spotify acaba de publicar un ranking de lo más escuchado en la Argentina y el mundo en los últimos doce meses. Márama se consagró como la banda elegida por los argentinos en Spotify durante el año que se acaba. Le sigue Maluma y en tercer lugar, como únicos argentinos en el top 5, se encuentra La Beriso que logró congraciarse con la canción más reproducida de un artista argentino, “No me olvides”, que acumuló 6,5 millones de streamings.

En lo que respecta a los artistas nacionales exclusivamente, a La Beriso le continúan Soda Stereo, Abel Pintos, Gustavo Cerati y Las Pastillas del Abuelo. Y en una lista más amplia se suman Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Callejeros, Agapornis, Babasónicos y La Renga. En cuanto a las canciones más escuchadas en el país, lideró “Borró Cassette” de Maluma, “Picky” de Joey Montana y “Work” de Rihanna. Las plataformas digitales permiten escuchar música de formas diferentes a partir de categorías muy diversas. En cuanto a las playlists más visitadas en el país aparecen “Éxitos Argentina”, “¡Dame más Cumbia!”, “Baila Reggaetón”, “Rock Argentino” y “Pop Hits”.

Los más elegidos en el mundo

Es para destacar que, a nivel mundial, Drake, Justin Bieber y Rihanna fueron los preferidos mientras que The Weekend se convirtió en la banda con más reproducciones en un solo día. Entre las cinco artistas femeninas más escuchadas a nivel global lideran el podio: Rihanna, Ariana Grande, Sia, Adele y Fifth Harmony. En la categoría artistas masculinos figuraron: Drake, Justin Bieber, Twenty One Pilots, Kanye West y Coldplay. Para finalizar, los álbumes más reproducidos en el mundo fueron Views de Drake, Purposede Justin Bieber, Anti de Rihanna, Blurryface de Twenty One Pilots, y Beauty Behind The Madnessde The Weekend.